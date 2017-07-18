Волинянина жахнули купи сміття в лісі. ФОТО





Про це пише



Так, автор тексту розповідає, що у свято вирішив прогулятися лісом. «Стан середовища, в яке я потрапив, просто жахнуло: тіла померлих тварин, побутові відходи людської діяльності, скляні та пластикові пляшки, поліетиленові кульки, паперове та інше сміття, якого в лісі просто наче біля великого смітника», – йдеться в тексті.



«Отож, озброївшись кількома пакетами я пішов знову у цей «цілющий куточок» селища та за лічені хвилини наповнив їх сміттям. Закликаю долучитись і інших мешканців, в яких ще не згасло почуття обов’язку тримати в чистоті «природний дім» в якому живеш сам», – додає автор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ліс поблизу озера Великого Чорного в Шацьку завалений сміттям.Про це пише Район.Шацьк із посиланням на лист читача.Так, автор тексту розповідає, що у свято вирішив прогулятися лісом. «Стан середовища, в яке я потрапив, просто жахнуло: тіла померлих тварин, побутові відходи людської діяльності, скляні та пластикові пляшки, поліетиленові кульки, паперове та інше сміття, якого в лісі просто наче біля великого смітника», – йдеться в тексті.«Отож, озброївшись кількома пакетами я пішов знову у цей «цілющий куточок» селища та за лічені хвилини наповнив їх сміттям. Закликаю долучитись і інших мешканців, в яких ще не згасло почуття обов’язку тримати в чистоті «природний дім» в якому живеш сам», – додає автор.

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