Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО
08 січень, 14:30
У центрі Луцька працівники патрульної поліції спілкуватись з дітьми та їхніми батьками, проводили вікторини, дарували повітряні кульки та смаколики, а також катали малечу у службових автомобілях.
Зустріч відбулась сьогодні, 8 січня, на Театральному майдані міста.
Для цього на дві години задіяли два екіпажі – один екіпаж моніторингу і один лінійний, які після завершення дійства повернулись до своєї основної роботи.
Крім того, прийшли начальник управління патрульної поліції у Волинській області Олександр Вовченко та речниця управління Ольга Бузулук.
Багато з присутніх лучан заздалегідь знали про цю зустріч, ще частина приєдналась, коли побачила автомобілі патрульних, гуляючи неподалік.
Інспектор Ольга Шмігель «відповідала» за фотозону зі службовим собакою Нікою: стежила, аби діти не заважали один одному фотографуватись, одягала малечі головні убори патрульних та жилетки з написом «поліція».
Старший інспектор відділу моніторингу Олександр Нікончук проводив вікторину на знання правил зразкової поведінки, правил дорожнього руху тощо. За правильні відповіді малюки отримували цукерки.
Діти із задоволенням одягали речі поліцейських та залазили у їхні службові машини. А охочі проїхатись у службовому авто до Старого ринку і назад вишикувались у чергу.
Дорослі ж мали змогу зігрітися безкоштовним чаєм.
«Подобається цей захід, діти задоволені, найбільше раді погладити собаку і сфотографуватися з ним. У машину потрапити хочуть, але трохи соромляться», - розповідає лучанка Олена, яка привела на зустріч двох діток.
Речниця патрульних Ольга Бузулук, яка теж прийшла з дітьми, повідомила, що за час проведення зустрічі у місті не сталось жодних крадіжок та бійок.
«За ці дві години, я думаю, місто не захлинеться в злочинності. Все спокійно. У нас сьогодні була одна так звана сімейна розбірка. Син в стані сп’яніння себе порізав і хотів матір порізати. Але для цього не треба всі наряди туди спрямовувати. Один наряд пішов, його в психлікарню відправили і все. Ми спілкуємося, я говорю з усіма, ще жодного негативного відгуку тут не чула. Люди навпаки приходять, приводять дітей, щоб діти не боялись поліції. Це колись міліцією лякали, а зараз вони хочуть бачити в поліцейських друзів, підтримку», - розповіла Ольга.
Вона також додала, що їй дуже приємно, що дорослі розуміють важливість таких заходів.
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Зустріч відбулась сьогодні, 8 січня, на Театральному майдані міста.
Для цього на дві години задіяли два екіпажі – один екіпаж моніторингу і один лінійний, які після завершення дійства повернулись до своєї основної роботи.
Крім того, прийшли начальник управління патрульної поліції у Волинській області Олександр Вовченко та речниця управління Ольга Бузулук.
Багато з присутніх лучан заздалегідь знали про цю зустріч, ще частина приєдналась, коли побачила автомобілі патрульних, гуляючи неподалік.
Інспектор Ольга Шмігель «відповідала» за фотозону зі службовим собакою Нікою: стежила, аби діти не заважали один одному фотографуватись, одягала малечі головні убори патрульних та жилетки з написом «поліція».
Старший інспектор відділу моніторингу Олександр Нікончук проводив вікторину на знання правил зразкової поведінки, правил дорожнього руху тощо. За правильні відповіді малюки отримували цукерки.
Діти із задоволенням одягали речі поліцейських та залазили у їхні службові машини. А охочі проїхатись у службовому авто до Старого ринку і назад вишикувались у чергу.
Дорослі ж мали змогу зігрітися безкоштовним чаєм.
«Подобається цей захід, діти задоволені, найбільше раді погладити собаку і сфотографуватися з ним. У машину потрапити хочуть, але трохи соромляться», - розповідає лучанка Олена, яка привела на зустріч двох діток.
Речниця патрульних Ольга Бузулук, яка теж прийшла з дітьми, повідомила, що за час проведення зустрічі у місті не сталось жодних крадіжок та бійок.
«За ці дві години, я думаю, місто не захлинеться в злочинності. Все спокійно. У нас сьогодні була одна так звана сімейна розбірка. Син в стані сп’яніння себе порізав і хотів матір порізати. Але для цього не треба всі наряди туди спрямовувати. Один наряд пішов, його в психлікарню відправили і все. Ми спілкуємося, я говорю з усіма, ще жодного негативного відгуку тут не чула. Люди навпаки приходять, приводять дітей, щоб діти не боялись поліції. Це колись міліцією лякали, а зараз вони хочуть бачити в поліцейських друзів, підтримку», - розповіла Ольга.
Вона також додала, що їй дуже приємно, що дорослі розуміють важливість таких заходів.
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Коментарі 4
чудово
малому дуже сподобалося!!!!дякую!!!!!
Краще б під загсом патрулювали
Показуха, 10хв не міг виїхати зі стоянки, з дитиною нормально дорого перейти по пішохідному переході не можливо, вони цукерки роздають..
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