Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО

У центрі Луцька працівники патрульної поліції спілкуватись з дітьми та їхніми батьками, проводили вікторини, дарували повітряні кульки та смаколики, а також катали малечу у службових автомобілях.Зустріч відбулась сьогодні, 8 січня, на Театральному майдані міста.Для цього на дві години задіяли два екіпажі – один екіпаж моніторингу і один лінійний, які після завершення дійства повернулись до своєї основної роботи.Крім того, прийшли начальник управління патрульної поліції у Волинській областіта речниця управлінняБагато з присутніх лучан заздалегідь знали про цю зустріч, ще частина приєдналась, коли побачила автомобілі патрульних, гуляючи неподалік.Інспектор«відповідала» за фотозону зі службовим собакою: стежила, аби діти не заважали один одному фотографуватись, одягала малечі головні убори патрульних та жилетки з написом «поліція».Старший інспектор відділу моніторингупроводив вікторину на знання правил зразкової поведінки, правил дорожнього руху тощо. За правильні відповіді малюки отримували цукерки.Діти із задоволенням одягали речі поліцейських та залазили у їхні службові машини. А охочі проїхатись у службовому авто до Старого ринку і назад вишикувались у чергу.Дорослі ж мали змогу зігрітися безкоштовним чаєм.«Подобається цей захід, діти задоволені, найбільше раді погладити собаку і сфотографуватися з ним. У машину потрапити хочуть, але трохи соромляться», - розповідає лучанка, яка привела на зустріч двох діток.Речниця патрульних Ольга Бузулук, яка теж прийшла з дітьми, повідомила, що за час проведення зустрічі у місті не сталось жодних крадіжок та бійок.«За ці дві години, я думаю, місто не захлинеться в злочинності. Все спокійно. У нас сьогодні була одна так звана сімейна розбірка. Син в стані сп’яніння себе порізав і хотів матір порізати. Але для цього не треба всі наряди туди спрямовувати. Один наряд пішов, його в психлікарню відправили і все. Ми спілкуємося, я говорю з усіма, ще жодного негативного відгуку тут не чула. Люди навпаки приходять, приводять дітей, щоб діти не боялись поліції. Це колись міліцією лякали, а зараз вони хочуть бачити в поліцейських друзів, підтримку», - розповіла Ольга.Вона також додала, що їй дуже приємно, що дорослі розуміють важливість таких заходів.