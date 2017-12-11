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Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей

Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
На балетну виставу «Лускунчик» у виконанні дітей запрошують мешканців та гостей Луцька.

Захід відбудеться 9 та 10 січня, – повідомляють організатори.

Так, у Луцьку покажуть балетну виставу «Лускунчик» у виконанні дітей віком 6-14 років. «Грандіозна подія нашого міста – балетна вистава «ЛУСКУНЧИК» у 2х діях! Артисти балету – наші дітки!» – йдеться в повідомленні.

Початок вистави – о 12:00 у Палаці культури. Квитки можна придбати в касі драмтеатру Луцька.
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей

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Теги: анонс
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Коментарі 1
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Я вже придбала квитки, планую піти з донечкою. Гадаю, їй буде дуже цікаво!!!
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