Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей





Захід відбудеться 9 та 10 січня, – повідомляють організатори.



Так, у Луцьку покажуть балетну виставу «Лускунчик» у виконанні дітей віком 6-14 років. «Грандіозна подія нашого міста – балетна вистава «ЛУСКУНЧИК» у 2х діях! Артисти балету – наші дітки!» – йдеться в повідомленні.



Початок вистави – о 12:00 у Палаці культури. Квитки можна придбати в касі драмтеатру Луцька.



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