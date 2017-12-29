Водійка «під кайфом» збила патрульного та прокатала його на капоті

У Львові дівчина з ознаками наркотичного сп’яніння збила патрульного і провезла його півкілометра на капоті.Про це повідомляють патрульні в себе на сторінці у Facebook.Зокрема патрульні зупинили автомобіль Peugeot 208, який виїхав на трамвайну смугу зустрічного руху. На вимогу патрульного жінка-водій відмовилася пред’являти документи. Під час спілкування із порушницею інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп’яніння.«Раптом жінка навмисно здійснила рух і здійснила наїзд спочатку на одного інспектора, якого від удару відкинуло убік, а тоді, вивернувши кермом, збила другого інспектора і повезла його на капоті», – йдеться в повідомленні.Провізши його раніше вулицею, повернувши на вулицю Ю.Захаревича, а згодом на вулицю Котляревського – скинула патрульного з капоту і на великій швидкості покинула місце пригоди.Патрульного забрала швидка. У нього діагностували забої, садна та перелом руки. Тим часом патрульні встановили, кому належить автомобіль і виявили його в подвір’ї на вулиці Княгині Ольги з ушкодженням капоту та лівого дзеркала.Особу дівчини також встановили. Свідки вказали, що з автомобіля вибігла жінка і забігла у під’їзд. 26-річна жінка вже неодноразово порушувала правила дорожнього руху і свого часу відео, де львів’ян обурила поведінка та порушення згаданої особи навіть потрапило в інтернет-мережу. На місці працювали слідчі. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.