вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водійка «під кайфом» збила патрульного та прокатала його на капоті

Водійка «під кайфом» збила патрульного та прокатала його на капоті


У Львові дівчина з ознаками наркотичного сп’яніння збила патрульного і провезла його півкілометра на капоті.

Про це повідомляють патрульні в себе на сторінці у Facebook.

Зокрема патрульні зупинили автомобіль Peugeot 208, який виїхав на трамвайну смугу зустрічного руху. На вимогу патрульного жінка-водій відмовилася пред’являти документи. Під час спілкування із порушницею інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп’яніння.

«Раптом жінка навмисно здійснила рух і здійснила наїзд спочатку на одного інспектора, якого від удару відкинуло убік, а тоді, вивернувши кермом, збила другого інспектора і повезла його на капоті», – йдеться в повідомленні.

Провізши його раніше вулицею, повернувши на вулицю Ю.Захаревича, а згодом на вулицю Котляревського – скинула патрульного з капоту і на великій швидкості покинула місце пригоди.

Патрульного забрала швидка. У нього діагностували забої, садна та перелом руки. Тим часом патрульні встановили, кому належить автомобіль і виявили його в подвір’ї на вулиці Княгині Ольги з ушкодженням капоту та лівого дзеркала.

Особу дівчини також встановили. Свідки вказали, що з автомобіля вибігла жінка і забігла у під’їзд. 26-річна жінка вже неодноразово порушувала правила дорожнього руху і свого часу відео, де львів’ян обурила поведінка та порушення згаданої особи навіть потрапило в інтернет-мережу. На місці працювали слідчі. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, НП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Прикольно. Я хотів би це бачити.
Відповісти
А ще говорять про євробляхи що це небезпека на дорозі. Тут на наших кадрів хватає
Відповісти
Вибір редактора
Операцію Настусі Абрамчук перенесли
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
Створили премію імені відомого волинського письменника і благодійника
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Побили керівника фан-руху «Шахтаря»
08 січень, 18:23
У Луцькому зоопарку на Різдво народилися ягнята. ФОТО
08 січень, 17:47
Водійка «під кайфом» збила патрульного та прокатала його на капоті
08 січень, 16:13
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
08 січень, 15:41
Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО
08 січень, 14:30
Схожі новини
П’яна аварія в Рівному: Mercedes потрощив два десятки авто. ФОТО П’яна аварія в Рівному: Mercedes потрощив два десятки авто. ФОТО
02 січень, 12:01
Опублікували фото аварії під Луцьком Опублікували фото аварії під Луцьком
29 грудень, 2017, 12:54
Перекинуте авто та водій-втікач: під Луцьком – аварія Перекинуте авто та водій-втікач: під Луцьком – аварія
29 грудень, 2017, 11:08
У Луцьку маршрутка «врізалася» в вантажівку, семеро пасажирів травмувалися У Луцьку маршрутка «врізалася» в вантажівку, семеро пасажирів травмувалися
27 грудень, 2017, 12:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
08 січень, 15:41
 1
Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО
08 січень, 14:30
 1
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
08 січень, 13:00
 1
Сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО
Сьогодні, 01:01
 0
У стриптиз-клубі в Києві - стрілянина
Сьогодні, 00:48
 0
Медіа
відео
1/8