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На «Ягодині» протестуватимуть проти нових митних правил

На «Ягодині» протестуватимуть проти нових митних правил


Поблизу МАПП «Ягодин» 10-го січня планують мирну акцію протесту: вимагатимуть скасування податкових обмежень, які нещодавно вступили в дію, на часте ввезення товарів із-за кордону.

Про це пише видання Кордон.

Як повідомляють активісти, збір мітингарів відбудеться перед автомобільним пунктом пропуску о 9:00 годині. Вони виступатимуть проти положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».

Як відомо, цей закон набрав чинності 1 січня. Тепер правила безмитного ввезення товарів в ручному або супровідному багажі сумою до 500 євро (в аеропортах до 1000 євро) і з вагою до 50 кг діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні понад 24 години і в’їжджає в країну не частіше, ніж раз на 72 години. За більш частого в’їзду без податків можна ввезти товари на суму тільки до 50 євро.

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Теги: Ягодин. кордон
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