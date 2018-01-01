Синоптик розповіла, коли вдарять морози
08 січень, 20:11
В Україну прийшло незначне похолодання. Однак справжні морози вдарять тільки після 13-14 січня.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, – пише Обозреватель.
«9 січня в Україні вночі очікується -2-6 градусів, вдень ще трохи з «плюсами», 1-4 градуси вище нуля, на сході і в Сумській і Чернігівській областях – 0-3 градуси морозу. Про опади на тиждень, як мінімум, забуваємо», – заявила вона.
За її словами, суху погоду з оптимістичним сонцем організовує антициклон Адам (на карті). Тільки найближчої ночі ще затримаються опади на Заході і Півдні.
«У Києві найближчої ночі очікується -3-4 градуси, в околицях до -5 градусів, завтра вдень до +1 градуса. Сухо, ясно», – пише Діденко.
Така погода триватиме весь тиждень, а на Маланки, Василя, 13-14 січня, морози посиляться.
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