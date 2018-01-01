Синоптик розповіла, коли вдарять морози



В Україну прийшло незначне похолодання. Однак справжні морози вдарять тільки після 13-14 січня.



Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, – пише



«9 січня в Україні вночі очікується -2-6 градусів, вдень ще трохи з «плюсами», 1-4 градуси вище нуля, на сході і в Сумській і Чернігівській областях – 0-3 градуси морозу. Про опади на тиждень, як мінімум, забуваємо», – заявила вона.



За її словами, суху погоду з оптимістичним сонцем організовує антициклон Адам (на карті). Тільки найближчої ночі ще затримаються опади на Заході і Півдні.



«У Києві найближчої ночі очікується -3-4 градуси, в околицях до -5 градусів, завтра вдень до +1 градуса. Сухо, ясно», – пише Діденко.



Така погода триватиме весь тиждень, а на Маланки, Василя, 13-14 січня, морози посиляться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну прийшло незначне похолодання. Однак справжні морози вдарять тільки після 13-14 січня.Про це повідомляє синоптикна своїй сторінці у Facebook, – пише Обозреватель «9 січня в Україні вночі очікується -2-6 градусів, вдень ще трохи з «плюсами», 1-4 градуси вище нуля, на сході і в Сумській і Чернігівській областях – 0-3 градуси морозу. Про опади на тиждень, як мінімум, забуваємо», – заявила вона.За її словами, суху погоду з оптимістичним сонцем організовує антициклон Адам (на карті). Тільки найближчої ночі ще затримаються опади на Заході і Півдні.«У Києві найближчої ночі очікується -3-4 градуси, в околицях до -5 градусів, завтра вдень до +1 градуса. Сухо, ясно», – пише Діденко.Така погода триватиме весь тиждень, а на Маланки, Василя, 13-14 січня, морози посиляться.

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