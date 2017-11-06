Побили керівника фан-руху «Шахтаря»

Юрія Бортника, який є керівником фанатського руху футбольного клубу «Шахтар» з Донецька – зловмисники двічі вдарили йому пляшкою по голові.



Як він повідомив на своїй сторінці у Facebook, зловмисники на нього чекали біля під’їзду, – пише канал



«Розбили голову. Чекали біля під'їзду. Напевно, все було сплановано», – зауважив фанат.



Крім того, згодом з’явилися подробиці побиття.



«Напад на мене стався у Гайсині Вінницької області. Я у цей час повертався додому, однак біля під'їзду мене атакували троє невідомих. Ударили пляшкою в голову два рази. Далі вже прийшов до тями, поруч люди та «швидка» була. Припускаю, що я втратив свідомість», – розповів Юрій Бортник у коментарі ресурсу «Страна».



За його словами, жодних версій, чому стався інцидент у нього немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі зухвало напали на, який є керівником фанатського руху футбольного клубу «Шахтар» з Донецька – зловмисники двічі вдарили йому пляшкою по голові.Як він повідомив на своїй сторінці у Facebook, зловмисники на нього чекали біля під’їзду, – пише канал 24 передає «Розбили голову. Чекали біля під'їзду. Напевно, все було сплановано», – зауважив фанат.Крім того, згодом з’явилися подробиці побиття.«Напад на мене стався у Гайсині Вінницької області. Я у цей час повертався додому, однак біля під'їзду мене атакували троє невідомих. Ударили пляшкою в голову два рази. Далі вже прийшов до тями, поруч люди та «швидка» була. Припускаю, що я втратив свідомість», – розповів Юрій Бортник у коментарі ресурсу «Страна».За його словами, жодних версій, чому стався інцидент у нього немає.

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