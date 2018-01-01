Підозрюваний у вбивстві Ноздровської зізнався у злочині, - Геращенко

Затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві правозахисниці і адвокатадав свідчення і розповів про всі деталі злочину.Про це повідомив депутат Верховної Ради, член колегії Міністерства внутрішніх справпередає 112 Україна"На сьогоднішній момент ця людина затримана. Вона дала свідчення, розповіла про всі деталі злочину. Однак зараз поліція не вважає правильним розголошувати її особу, оскільки це в подальшому може зашкодити результатам слідства", - зазначив він.При цьому Геращенко наголосив, що мотивом вбивства Ноздровської була помста.Нардеп не підтвердив і не спростував поширену в ЗМІ інформацію про те, що підозрюваний є родичем племінника районного судді, який на смерть збив сестру Ноздровської, але уточнив, що правозахисниця вимагала покарання для вбивці сестри і за це поплатилася.Також Геращенко припустив, що швидше за все запобіжний захід підозрюваному будуть вибирати в Печерському районному суді Києва.