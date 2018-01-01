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Підозрюваний у вбивстві Ноздровської зізнався у злочині, - Геращенко

Підозрюваний у вбивстві Ноздровської зізнався у злочині, - Геращенко
Затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві правозахисниці і адвоката Ірини Ноздровської дав свідчення і розповів про всі деталі злочину.

Про це повідомив депутат Верховної Ради, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, передає 112 Україна

"На сьогоднішній момент ця людина затримана. Вона дала свідчення, розповіла про всі деталі злочину. Однак зараз поліція не вважає правильним розголошувати її особу, оскільки це в подальшому може зашкодити результатам слідства", - зазначив він.

При цьому Геращенко наголосив, що мотивом вбивства Ноздровської була помста.

Нардеп не підтвердив і не спростував поширену в ЗМІ інформацію про те, що підозрюваний є родичем племінника районного судді Дмитра Россошанського, який на смерть збив сестру Ноздровської, але уточнив, що правозахисниця вимагала покарання для вбивці сестри і за це поплатилася.

Також Геращенко припустив, що швидше за все запобіжний захід підозрюваному будуть вибирати в Печерському районному суді Києва.

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Теги: Ірина Ноздровська
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