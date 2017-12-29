У стриптиз-клубі в Києві - стрілянина
Сьогодні, 00:48
Ввечері в понеділок, 8 січня, в стриптиз-клубі DOLLS, який знаходиться на вулиці Великій Васильківській у Києві, сталася стрілянина
Про інцидент правоохоронцям повідомила одна з працівниць закладу, передає Київ оперативний.
Повідомляється, що до клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину а потім зникли з місця події на автомобілі.
Наразі в заклад прибули декілька нарядів поліції, слідчо-оперативна група та медики.
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Про інцидент правоохоронцям повідомила одна з працівниць закладу, передає Київ оперативний.
Повідомляється, що до клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину а потім зникли з місця події на автомобілі.
Наразі в заклад прибули декілька нарядів поліції, слідчо-оперативна група та медики.
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