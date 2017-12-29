У стриптиз-клубі в Києві - стрілянина





Про інцидент правоохоронцям повідомила одна з працівниць закладу, передає Київ оперативний.



Повідомляється, що до клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину а потім зникли з місця події на автомобілі.



Наразі в заклад прибули декілька нарядів поліції, слідчо-оперативна група та медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері в понеділок, 8 січня, в стриптиз-клубі DOLLS, який знаходиться на вулиці Великій Васильківській у Києві, сталася стрілянинаПро інцидент правоохоронцям повідомила одна з працівниць закладу, передає Київ оперативний.Повідомляється, що до клубу увірвалося 10 невідомих чоловіків, які відкрили стрілянину а потім зникли з місця події на автомобілі.Наразі в заклад прибули декілька нарядів поліції, слідчо-оперативна група та медики.

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