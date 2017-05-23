Сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО





Реєстрація триватиме з 9 до 31 січня 2018 року, - повідомили в



У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 24 березня з української мови і літератури, а 31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.



Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають можливість: ознайомитися з процедурою та зразками тестів, що відповідають вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року; виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; завчасно ознайомитися з організацією роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання; навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту; отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування; оцінити власний ступінь готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.



Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною послугою.

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