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Сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО

Сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО
Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна самостійно на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Реєстрація триватиме з 9 до 31 січня 2018 року, - повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 24 березня з української мови і літератури, а 31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають можливість: ознайомитися з процедурою та зразками тестів, що відповідають вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року; виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; завчасно ознайомитися з організацією роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання; навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту; отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування; оцінити власний ступінь готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною послугою.

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Теги: ЗНО, реєстрація
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