Синоптики повідомили про погоду на весь 2018 рік





Про це повідомили синоптики, - пише



Весна в цьому році буде прохолодною і сирою.



"2018 рік очікується середньостатистичним, можливо, більш дощовим, ніж зазвичай. Як і в попередні 2-3 роки через глобальне потепління можливі часті перепади температур, особливо влітку - жарка погода ненадовго зміниться прохолодною, потім знову спека, знову грози", - каже заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.



Провідний науковий співробітник інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко зазначила що в погодних "гойдалках" є чимало факторів.



"Є кілька гіпотез, чому погода зараз поводиться дивно. Це і процеси довгого періоду на Сонці (невідомі 11-річні, а 60-річні цикли), і активізація вулканічної діяльності, і Світовий океан, який пов'язує парникові гази, то знову віддає їх в атмосферу, це теж знижує або підвищує температуру", - говорить вона.



За словами Бойченко, за останні 10 років стала проявлятися і річна кліматична аномалія, літо стає більш спекотним.



"Ми очікуємо, що після 2020 року аномалії вщухнуть. Цей процес вже почався, і з кожним роком температурні амплітуди стають все меншими і до 2030 року таких різких перепадів, як зараз ми спостерігаємо, не стане", - наголосила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2018 році морози в Україні вдарять лише в кінці зими, а літо буде досить мінливим.Про це повідомили синоптики, - пише Обозреватель Весна в цьому році буде прохолодною і сирою."2018 рік очікується середньостатистичним, можливо, більш дощовим, ніж зазвичай. Як і в попередні 2-3 роки через глобальне потепління можливі часті перепади температур, особливо влітку - жарка погода ненадовго зміниться прохолодною, потім знову спека, знову грози", - каже заступник начальника УкргідрометцентруПровідний науковий співробітник інституту геофізики НАН Українизазначила що в погодних "гойдалках" є чимало факторів."Є кілька гіпотез, чому погода зараз поводиться дивно. Це і процеси довгого періоду на Сонці (невідомі 11-річні, а 60-річні цикли), і активізація вулканічної діяльності, і Світовий океан, який пов'язує парникові гази, то знову віддає їх в атмосферу, це теж знижує або підвищує температуру", - говорить вона.За словами Бойченко, за останні 10 років стала проявлятися і річна кліматична аномалія, літо стає більш спекотним."Ми очікуємо, що після 2020 року аномалії вщухнуть. Цей процес вже почався, і з кожним роком температурні амплітуди стають все меншими і до 2030 року таких різких перепадів, як зараз ми спостерігаємо, не стане", - наголосила вона.

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