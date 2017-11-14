Лучанин просить перевірити третій «жек»
Сьогодні, 10:48
Перевірити якість надання послуг ЖКГ№3 просить лучанин Віталій Ковальчук.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
«Згідно інформації щодо надання послуг ЖКГ №3, то більшість послуг сплачених мешканцями будинку по вул. Ковельська 6 не виконується, а саме: дезінсекція, дератизація, обслуговування димвент.каналів, техобслуговування внутр.буд.систем не виконується взагалі останні десять років, а поточний ремонт, прибирання території виконується частково по дзвінку на гарячу лінію міської ради. ПИТАННЯ : ЗА ЩО МИ ПЛАТИМО ? Прошу підтримати мою петицію , бо у всіх , кого обслуговує ЖКГ № 3 така ж ситуація!» – йдеться в тексті його ініціативи.
Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1041.
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
«Згідно інформації щодо надання послуг ЖКГ №3, то більшість послуг сплачених мешканцями будинку по вул. Ковельська 6 не виконується, а саме: дезінсекція, дератизація, обслуговування димвент.каналів, техобслуговування внутр.буд.систем не виконується взагалі останні десять років, а поточний ремонт, прибирання території виконується частково по дзвінку на гарячу лінію міської ради. ПИТАННЯ : ЗА ЩО МИ ПЛАТИМО ? Прошу підтримати мою петицію , бо у всіх , кого обслуговує ЖКГ № 3 така ж ситуація!» – йдеться в тексті його ініціативи.
Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1041.
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Коментарі 1
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