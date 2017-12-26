Побили продавця й забрали готівку: в Луцьку пограбували магазин





Інцидент трапився вчора, 8 січня, близько 21 години неподалік ЗОШ №17 в Луцьку, – пишуть



За інформацією видання, нападників було двоє. Забігши в магазин, вони вдарили жінку-продавця по голові. Вона саме мила підлогу та готувала магазин до закриття. Обличчя нападники прикривали шарфом.



Невідомі взяли гроші і втекли.



«Після виклику поліції за 10 хвилин приїхали патрульні. Спочатку всі зайшли в магазин, але потім вийшли і одягнули бахіли, щоб сліди не затоптати. Поліція почала неподалік зупиняти перехожих, хто більш-менш відповідав опису та показувати постраждалій. Ще через дві години приїхали кінологи із собакою. Провівши слідчі дії, за години три постраждалу відвезли в лікарню», – зазначає видання, посилаючись на джерело.



У поліції підтвердили, що такий факт дійсно був, але злочинців затримати не вдалося. Щодо стану жінки, медики Луцької клінічної лікарні кажуть, що їй надали першу медичну допомогу. Стан її стабільний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злочинці забігли у продуктовий магазин та напали на продавця. Забравши готівку, вони втекли з магазину, поліції затримати злодіїв не вдалося.Інцидент трапився вчора, 8 січня, близько 21 години неподалік ЗОШ №17 в Луцьку, – пишуть Волинські новини За інформацією видання, нападників було двоє. Забігши в магазин, вони вдарили жінку-продавця по голові. Вона саме мила підлогу та готувала магазин до закриття. Обличчя нападники прикривали шарфом.Невідомі взяли гроші і втекли.«Після виклику поліції за 10 хвилин приїхали патрульні. Спочатку всі зайшли в магазин, але потім вийшли і одягнули бахіли, щоб сліди не затоптати. Поліція почала неподалік зупиняти перехожих, хто більш-менш відповідав опису та показувати постраждалій. Ще через дві години приїхали кінологи із собакою. Провівши слідчі дії, за години три постраждалу відвезли в лікарню», – зазначає видання, посилаючись на джерело.У поліції підтвердили, що такий факт дійсно був, але злочинців затримати не вдалося. Щодо стану жінки, медики Луцької клінічної лікарні кажуть, що їй надали першу медичну допомогу. Стан її стабільний.

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