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Побили продавця й забрали готівку: в Луцьку пограбували магазин

Побили продавця й забрали готівку: в Луцьку пограбували магазин
Злочинці забігли у продуктовий магазин та напали на продавця. Забравши готівку, вони втекли з магазину, поліції затримати злодіїв не вдалося.

Інцидент трапився вчора, 8 січня, близько 21 години неподалік ЗОШ №17 в Луцьку, – пишуть Волинські новини.

За інформацією видання, нападників було двоє. Забігши в магазин, вони вдарили жінку-продавця по голові. Вона саме мила підлогу та готувала магазин до закриття. Обличчя нападники прикривали шарфом.

Невідомі взяли гроші і втекли.

«Після виклику поліції за 10 хвилин приїхали патрульні. Спочатку всі зайшли в магазин, але потім вийшли і одягнули бахіли, щоб сліди не затоптати. Поліція почала неподалік зупиняти перехожих, хто більш-менш відповідав опису та показувати постраждалій. Ще через дві години приїхали кінологи із собакою. Провівши слідчі дії, за години три постраждалу відвезли в лікарню», – зазначає видання, посилаючись на джерело.

У поліції підтвердили, що такий факт дійсно був, але злочинців затримати не вдалося. Щодо стану жінки, медики Луцької клінічної лікарні кажуть, що їй надали першу медичну допомогу. Стан її стабільний.

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Теги: грабіж
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