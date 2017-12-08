Для лучан плата за опалення у грудні стала меншою
Сьогодні, 10:59
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у грудні 2017 року в розмірі 30,06 грн за кв.м.
Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці визначена, як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології, у листопаді склала + 1,75 С. (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - + 1,47 С).
Чинний у грудні тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії до 21.12.2017 становив 30,07 грн за кв. метр у місяць, який затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №1101 від 09.06.2016 року, а з 22.12.2017 – 34,28 грн за кв. метр у місяць, затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради № 731-1 від 06.12.2017. Усереднений базовий тариф, розрахований відповідно до термінів дії тарифів, склав 30,67 грн за кв. метр у місяць.
Враховуючи фактичну температуру зовнішнього повітря, вартість 1 кв.м у грудні 2017 року нижча від базового (усередненого)тарифу на 0,61 грн.
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Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці визначена, як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології, у листопаді склала + 1,75 С. (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - + 1,47 С).
Чинний у грудні тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії до 21.12.2017 становив 30,07 грн за кв. метр у місяць, який затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №1101 від 09.06.2016 року, а з 22.12.2017 – 34,28 грн за кв. метр у місяць, затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради № 731-1 від 06.12.2017. Усереднений базовий тариф, розрахований відповідно до термінів дії тарифів, склав 30,67 грн за кв. метр у місяць.
Враховуючи фактичну температуру зовнішнього повітря, вартість 1 кв.м у грудні 2017 року нижча від базового (усередненого)тарифу на 0,61 грн.
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Коментарі 1
Що в голову стрельнуло, то й записали. Хочаб в ДБН заглянули з градусами чи зателефонували в гідрометцентр....Мають вони всіх за дурнів .... Сожруть і заплатять мовляв.
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