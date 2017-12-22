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Назвали підприємства, які найбільше збагатили волинські бюджети

Назвали підприємства, які найбільше збагатили волинські бюджети
У 2017 році на території Волинської області до бюджетів усіх рівнів зібрали майже 5,6 млрд грн платежів, які адмініструють органи Державної фіскальної служби. Рівень надходження порівняно із 2016 роком перевищили на 24% – на 1,2 млрд грн.

Про це під час оперативної наради у ВОДА повідомила очільниця головного управління ДФС області Світлана Савчук.

Окремо вона відзначила платників, які забезпечили значні надходження до місцевих бюджетів. Лідерами серед них стали компанія «Кромберг енд Шуберт», яка сплатила 87,2 млн ПДФО, спільне товариство «Модерн-Експо» – 40,9 млн та державне підприємство «Мотор» – 24,4 млн грн.

Окрім того, чималу кількість грошей внесли сільськогосподарські виробники області – загалом сума їхнього вкладу в місцеві бюджети сягнула майже 237 млн грн , 128 млн із яких становив ПДФО. Таким чином, найбільшими сільгоспплатниками виявилися товариства «П’ятидні», «ВОЛИНЬ НОВА» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика».

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Теги: гроші, бюджет
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