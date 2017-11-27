На Закарпатті жінка зникла після падіння з вікна





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Зазначається, що подія трапилася в понеділок, 8 січня, на вул. Митрополита Володимира. Відомо, що в родині жінки сталася сварка. Вона відкрила вікно, після чого впала вниз на балкон першого поверху. Постраждала не тільки зуміла пережити падіння, а й пішла собі подалі від місця події.



Її розшукують як поліцейські, які прибули на місце подій, так і мешканці будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті в Мукачеві шукають жінку, яка вижила після падіння з п'ятого поверху і пішла кудись у невідомому напрямку.Про це повідомляє Mukachevo.net Зазначається, що подія трапилася в понеділок, 8 січня, на вул. Митрополита Володимира. Відомо, що в родині жінки сталася сварка. Вона відкрила вікно, після чого впала вниз на балкон першого поверху. Постраждала не тільки зуміла пережити падіння, а й пішла собі подалі від місця події.Її розшукують як поліцейські, які прибули на місце подій, так і мешканці будинку.

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