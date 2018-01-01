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У Луцьку на переході збили жінку, - соцмережі

У Луцьку на переході збили жінку, - соцмережі
У Луцьку жінка потрапила під колеса автомобіля.

Про це 9 січня повідомили очевидці у Facebook.

Згідно повідомлення ДТП трапилася на проспекті Соборності близько 10:45.

"...біля гуртожитків СНУ авто на нашій реєстрації на переході на моїх очах збило жінку. Удар був такий і жінка пролетіла метрів 3. Водій не втік. Поліція і швидка немає вільних операторів.

Водії! Збавляйте швидкість перед переходами", - закликав користувач Facebook.

У патрульній поліції Луцька наразі ДТП не коментують. Інформація щодо події уточнюється.

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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Коментарі 1
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Зате патрульнаполіція вміє гарно фотографуватись замість патрулювання. Клоуни, що тут скажеш.
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