У Луцьку на переході збили жінку, - соцмережі
Сьогодні, 11:47
У Луцьку жінка потрапила під колеса автомобіля.
Про це 9 січня повідомили очевидці у Facebook.
Згідно повідомлення ДТП трапилася на проспекті Соборності близько 10:45.
"...біля гуртожитків СНУ авто на нашій реєстрації на переході на моїх очах збило жінку. Удар був такий і жінка пролетіла метрів 3. Водій не втік. Поліція і швидка немає вільних операторів.
Водії! Збавляйте швидкість перед переходами", - закликав користувач Facebook.
У патрульній поліції Луцька наразі ДТП не коментують. Інформація щодо події уточнюється.
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Про це 9 січня повідомили очевидці у Facebook.
Згідно повідомлення ДТП трапилася на проспекті Соборності близько 10:45.
"...біля гуртожитків СНУ авто на нашій реєстрації на переході на моїх очах збило жінку. Удар був такий і жінка пролетіла метрів 3. Водій не втік. Поліція і швидка немає вільних операторів.
Водії! Збавляйте швидкість перед переходами", - закликав користувач Facebook.
У патрульній поліції Луцька наразі ДТП не коментують. Інформація щодо події уточнюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Зате патрульнаполіція вміє гарно фотографуватись замість патрулювання. Клоуни, що тут скажеш.
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