У Луцьку на переході збили жінку, - соцмережі





Про це 9 січня повідомили очевидці у Facebook.



Згідно повідомлення ДТП трапилася на проспекті Соборності близько 10:45.



"...біля гуртожитків СНУ авто на нашій реєстрації на переході на моїх очах збило жінку. Удар був такий і жінка пролетіла метрів 3. Водій не втік. Поліція і швидка немає вільних операторів.



Водії! Збавляйте швидкість перед переходами", - закликав користувач Facebook.



У патрульній поліції Луцька наразі ДТП не коментують. Інформація щодо події уточнюється.

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