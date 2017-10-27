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На Волині п'яна матір побила 4-місячну дитину

На Волині п'яна матір побила 4-місячну дитину
У Горохівську лікарню було доставлено чотиримісячну дівчинку. Лікарі констатували у малечі забій головного мозку і множинні гематоми обличчя.

Як з’ясувалося, ушкодження дитині нанесла матір, - пише Район.Горохів.

За попередніми даними, доглядаючи дівчинку, 28-річна жінка вирішила запити «горе», яким вона назвала сварку з батьком своєї дитини.. Коли ж немовля почало плакати з своєї безпорадності, горе–мати стала його «заспокоювати».

Спочатку вона зі злобою трясла маля на руках, а потім стала колихати з силою в колисці. Проте факт побиття вона заперечує категорично.

Лікарі помістили дитя в реанімаційне відділення. Її стан оцінюють як тяжкий. Як повідомили у лікарні, за цією мамою уже не один раз фіксували нематеринське поводження з дитиною.

За інформацією Волинських Новин немовля передали біологічному батькові, 1986 року народження. До слова, до інциденту батько не визнавав дитини.

У матері констатували нервовий зрив, як з’ясувалося, вона зловживає алкоголем.

Проводиться досудове розслідування, відкрито провадження за ч.1 ст.122 (умисне ушкодження) ККУ.


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Теги: побиття, дитина
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