На Волині п'яна матір побила 4-місячну дитину





Як з’ясувалося, ушкодження дитині нанесла матір, - пише



За попередніми даними, доглядаючи дівчинку, 28-річна жінка вирішила запити «горе», яким вона назвала сварку з батьком своєї дитини.. Коли ж немовля почало плакати з своєї безпорадності, горе–мати стала його «заспокоювати».



Спочатку вона зі злобою трясла маля на руках, а потім стала колихати з силою в колисці. Проте факт побиття вона заперечує категорично.



Лікарі помістили дитя в реанімаційне відділення. Її стан оцінюють як тяжкий. Як повідомили у лікарні, за цією мамою уже не один раз фіксували нематеринське поводження з дитиною.



За інформацією



У матері констатували нервовий зрив, як з’ясувалося, вона зловживає алкоголем.



Проводиться досудове розслідування, відкрито провадження за ч.1 ст.122 (умисне ушкодження) ККУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівську лікарню було доставлено чотиримісячну дівчинку. Лікарі констатували у малечі забій головного мозку і множинні гематоми обличчя.Як з’ясувалося, ушкодження дитині нанесла матір, - пише Район.Горохів За попередніми даними, доглядаючи дівчинку, 28-річна жінка вирішила запити «горе», яким вона назвала сварку з батьком своєї дитини.. Коли ж немовля почало плакати з своєї безпорадності, горе–мати стала його «заспокоювати».Спочатку вона зі злобою трясла маля на руках, а потім стала колихати з силою в колисці. Проте факт побиття вона заперечує категорично.Лікарі помістили дитя в реанімаційне відділення. Її стан оцінюють як тяжкий. Як повідомили у лікарні, за цією мамою уже не один раз фіксували нематеринське поводження з дитиною.За інформацією Волинських Новин немовля передали біологічному батькові, 1986 року народження. До слова, до інциденту батько не визнавав дитини.У матері констатували нервовий зрив, як з’ясувалося, вона зловживає алкоголем.Проводиться досудове розслідування, відкрито провадження за ч.1 ст.122 (умисне ушкодження) ККУ.

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