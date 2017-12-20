Жахлива аварія на Відродження в Луцьку: поліція розшукує водія-втікача





За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-служби поліції Волині.



Нагадаємо, вчора, 8 січня, в Луцьку на проспекті Відродження автомобіль Opel Omega



Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація про місце перебування водія транспортного засобу, який скоїв ДТП, невідкладно повідомити про це за номером телефону «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції Волині просять допомогти розшукати водія, який залишив місце аварії після того, як збив школярку.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-служби поліції Волині.Нагадаємо, вчора, 8 січня, в Луцьку на проспекті Відродження автомобіль Opel Omega здійснив наїзд на 17-річну ученицю місцевої школи, яка перетинала дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалу госпіталізували до Волинської обласної клінічної лікарні. Водій транспортного засобу втік з місця скоєння ДТП.Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація про місце перебування водія транспортного засобу, який скоїв ДТП, невідкладно повідомити про це за номером телефону «102».

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