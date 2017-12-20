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Жахлива аварія на Відродження в Луцьку: поліція розшукує водія-втікача

Жахлива аварія на Відродження в Луцьку: поліція розшукує водія-втікача
У поліції Волині просять допомогти розшукати водія, який залишив місце аварії після того, як збив школярку.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-служби поліції Волині.

Нагадаємо, вчора, 8 січня, в Луцьку на проспекті Відродження автомобіль Opel Omega здійснив наїзд на 17-річну ученицю місцевої школи, яка перетинала дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалу госпіталізували до Волинської обласної клінічної лікарні. Водій транспортного засобу втік з місця скоєння ДТП.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація про місце перебування водія транспортного засобу, який скоїв ДТП, невідкладно повідомити про це за номером телефону «102».

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Теги: ДТП, аварія, НП, допомога, варте уваги
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