В Україні очікують підвищення пенсій





Про це заявив заступник міністра соцполітики Микола Шамбір, - пише



А вже цього року Кабмін обіцяє перерахувати пенсії військовим, враховуючи, що їх виплати не індексувалися з 2008 року, тобто 10 років, а ціни за ці роки зросли, за офіційними даними Держслужби статистики, майже втричі.



Цивільні



За словами Шамбіра, головним пріоритетом пенсреформи було і залишається збільшення розміру пенсій. При цьому заступник міністра мав на увазі пенсіонерів, які отримують виплати за солідарною системою (з "загального казана").



"Створена система, яка вводить щорічне підвищення пенсій в автоматичному режимі. Підвищення відбуватиметься за єдиними підходами та становитиме 50% від зростання середньої зарплати плюс 50% від збільшення рівня інфляції. Це дозволить збільшувати розмір пенсій, перекриваючи рівень інфляції і навіть більше. За попередніми розрахунками, 2019 року таке підвищення становитиме до 20% розміру пенсій", – заявив Шамбір.



2019-го, за словами прем'єра Володимира Гройсмана, середня пенсія підвищиться на 900 грн. Якби такий перерахунок був 2017 року, то середній пенсіонер отримав би додатково до пенсії приблизно 550 грн, оскільки середня пенсія після осучаснення становила 2446 грн, а інфляція – понад 14%. Звісно, тим, у кого пенсія мінімальна (1453 грн), додали б всього близько 300 грн, а тим, у кого вона – максимальна (10 940 грн на 2017 рік), збільшення становило б понад 2000 грн.



Нагадаємо: після пенсреформи в жовтні 2017 року збільшилися пенсії у 10,2 млн пенсіонерів, або у 90% від їх загальної кількості. У грошах середнє підвищення становило 561 грн, але у 40% пенсіонерів, які мали невеликі зарплати, надбавка виявилася менше 200 грн. Також в грудні 2017 року міністр соцполітики Андрій Рева пообіцяв, що 2018-го влада додатково підвищать пенсії тим, у кого були маленькі заробітки, і при цьому великий стаж роботи – 40 років і більше. Але поки, схоже, це питання відклали.



Військові



А ось людям в погонах – військовослужбовцям ЗСУ, співробітникам МВС, СБУ та іншим силовикам, Кабмін обіцяє підняти пенсії, починаючи з січня цього року. Про це заявив віце-прем'єр Павло Розенко.



Як роз'яснив "Сьогодні" Розенко, Кабмін ще 13 грудня розробив законопроект, за яким силовикам додадуть грошей з цієї дати, незалежно від того, коли Рада за нього проголосує.



"Законопроект про впорядкування пенсій військовослужбовців направлений до РНБО, після чого він буде представлений у Верховній Раді. В ньому уряд пропонує, щоб осучаснення пенсій військовим пенсіонерам було з 1 січня 2018 року", – зазначив Розенко.



Поки РНБО документ не розглянув і коли розгляне, невідомо. За розрахунками фахівців Мінсоцполітики, середнє підвищення пенсій силовикам становитиме 1500 грн, або 62% від їх нинішньої середньої пенсії (2420 грн), яка тепер навіть нижче, ніж у цивільних. Воно торкнеться майже 550 тис. військових пенсіонерів.



Експерти



Те, що питання перерахунку пенсій силовикам назріло давно, визнають і експерти.



"Сподіваюся, що ця проблема вирішиться найближчим часом, оскільки зараз пенсії багатьох офіцерів становлять менше 2500 грн, – сказав екс-заступник голови Пенсфонду Віктор Колбун. – А ось озвучувати якісь конкретні цифри, наскільки збільшиться пенсія цивільним пенсіонерам з 2019 року , вважаю не зовсім коректним, оскільки не зрозуміло ні наскільки зростуть зарплати, ні якою 2018 року буде інфляція. Можливо, це оціночні розрахунки Мінсоцполітики, бо при низькій інфляції 20-відсоткового зростання бюджет Пенсфонду не витримає".



За словами Колбуна, в законі про пенсреформу, який набув чинності в жовтні 2017-го прописаний тільки механізм безумовної індексації пенсій: щорічно вони зростають на 50% зростання зарплати плюс на 50% інфляції, і міняти його навряд чи варто.



Економісти: буде зростання цін



Думки економістів з приводу того, чи витримає країна нове зростання пенсій, розходяться.



"Це буде лише 2019 року, на той час зростуть мінімальні зарплати, які серйозно наповнять бюджет Пенсфонду, – аналізує економіст Іван Нікітченко. – Нагадаю, цього року мінзарплата вже 3723 грн (523 грн), а влада розраховує підняти її в першому півріччі до 4100 грн. Також з 1 липня і з 1 грудня підвищиться прожитковий мінімум для непрацездатних відповідно до 1435 і 1497 грн, що автоматично підніме мінпенсії (зараз 1453 грн). Звісно, зростання мінімальної зарплати і соцстандартів прискорить інфляцію, навряд чи вона буде 7,3%, як заплановано держбюджетом на 2018 рік, мінімум 10%".



А ось Олександр Охрименко стверджує, що додаткових надходжень до ПФ виявиться мало.



"Пенсії підвищать, але, за нашими розрахунками, це відбудеться не тільки через зростання економіки, але й за рахунок зростання внутрішнього держборгу, – упевнений Охріменко. – Механізм відомий: Мінфін випускає держоблігації внутрішньої позики, держбанки їх викуповують і продають Нацбанку. Це прихована емісія, яка подвоїть зростання цін, як було 2017 року".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нове зростання пенсій українців намічене владою на 2019 рік, причому очікується, що воно буде вище інфляції і стане автоматичним.Про це заявив заступник міністра соцполітики, - пише Сьогодні А вже цього року Кабмін обіцяє перерахувати пенсії військовим, враховуючи, що їх виплати не індексувалися з 2008 року, тобто 10 років, а ціни за ці роки зросли, за офіційними даними Держслужби статистики, майже втричі.За словами Шамбіра, головним пріоритетом пенсреформи було і залишається збільшення розміру пенсій. При цьому заступник міністра мав на увазі пенсіонерів, які отримують виплати за солідарною системою (з "загального казана")."Створена система, яка вводить щорічне підвищення пенсій в автоматичному режимі. Підвищення відбуватиметься за єдиними підходами та становитиме 50% від зростання середньої зарплати плюс 50% від збільшення рівня інфляції. Це дозволить збільшувати розмір пенсій, перекриваючи рівень інфляції і навіть більше. За попередніми розрахунками, 2019 року таке підвищення становитиме до 20% розміру пенсій", – заявив Шамбір.2019-го, за словами прем'єра, середня пенсія підвищиться на 900 грн. Якби такий перерахунок був 2017 року, то середній пенсіонер отримав би додатково до пенсії приблизно 550 грн, оскільки середня пенсія після осучаснення становила 2446 грн, а інфляція – понад 14%. Звісно, тим, у кого пенсія мінімальна (1453 грн), додали б всього близько 300 грн, а тим, у кого вона – максимальна (10 940 грн на 2017 рік), збільшення становило б понад 2000 грн.Нагадаємо: після пенсреформи в жовтні 2017 року збільшилися пенсії у 10,2 млн пенсіонерів, або у 90% від їх загальної кількості. У грошах середнє підвищення становило 561 грн, але у 40% пенсіонерів, які мали невеликі зарплати, надбавка виявилася менше 200 грн. Також в грудні 2017 року міністр соцполітики Андрій Рева пообіцяв, що 2018-го влада додатково підвищать пенсії тим, у кого були маленькі заробітки, і при цьому великий стаж роботи – 40 років і більше. Але поки, схоже, це питання відклали.А ось людям в погонах – військовослужбовцям ЗСУ, співробітникам МВС, СБУ та іншим силовикам, Кабмін обіцяє підняти пенсії, починаючи з січня цього року. Про це заявив віце-прем'єр Павло Розенко.Як роз'яснив "Сьогодні" Розенко, Кабмін ще 13 грудня розробив законопроект, за яким силовикам додадуть грошей з цієї дати, незалежно від того, коли Рада за нього проголосує."Законопроект про впорядкування пенсій військовослужбовців направлений до РНБО, після чого він буде представлений у Верховній Раді. В ньому уряд пропонує, щоб осучаснення пенсій військовим пенсіонерам було з 1 січня 2018 року", – зазначив Розенко.Поки РНБО документ не розглянув і коли розгляне, невідомо. За розрахунками фахівців Мінсоцполітики, середнє підвищення пенсій силовикам становитиме 1500 грн, або 62% від їх нинішньої середньої пенсії (2420 грн), яка тепер навіть нижче, ніж у цивільних. Воно торкнеться майже 550 тис. військових пенсіонерів.Те, що питання перерахунку пенсій силовикам назріло давно, визнають і експерти."Сподіваюся, що ця проблема вирішиться найближчим часом, оскільки зараз пенсії багатьох офіцерів становлять менше 2500 грн, – сказав екс-заступник голови Пенсфонду Віктор Колбун. – А ось озвучувати якісь конкретні цифри, наскільки збільшиться пенсія цивільним пенсіонерам з 2019 року , вважаю не зовсім коректним, оскільки не зрозуміло ні наскільки зростуть зарплати, ні якою 2018 року буде інфляція. Можливо, це оціночні розрахунки Мінсоцполітики, бо при низькій інфляції 20-відсоткового зростання бюджет Пенсфонду не витримає".За словами Колбуна, в законі про пенсреформу, який набув чинності в жовтні 2017-го прописаний тільки механізм безумовної індексації пенсій: щорічно вони зростають на 50% зростання зарплати плюс на 50% інфляції, і міняти його навряд чи варто.Думки економістів з приводу того, чи витримає країна нове зростання пенсій, розходяться."Це буде лише 2019 року, на той час зростуть мінімальні зарплати, які серйозно наповнять бюджет Пенсфонду, – аналізує економіст Іван Нікітченко. – Нагадаю, цього року мінзарплата вже 3723 грн (523 грн), а влада розраховує підняти її в першому півріччі до 4100 грн. Також з 1 липня і з 1 грудня підвищиться прожитковий мінімум для непрацездатних відповідно до 1435 і 1497 грн, що автоматично підніме мінпенсії (зараз 1453 грн). Звісно, зростання мінімальної зарплати і соцстандартів прискорить інфляцію, навряд чи вона буде 7,3%, як заплановано держбюджетом на 2018 рік, мінімум 10%".А осьстверджує, що додаткових надходжень до ПФ виявиться мало."Пенсії підвищать, але, за нашими розрахунками, це відбудеться не тільки через зростання економіки, але й за рахунок зростання внутрішнього держборгу, – упевнений Охріменко. – Механізм відомий: Мінфін випускає держоблігації внутрішньої позики, держбанки їх викуповують і продають Нацбанку. Це прихована емісія, яка подвоїть зростання цін, як було 2017 року".

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