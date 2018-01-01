вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вагітна волинянка через побої чоловіка втратила дитину

Вагітна волинянка через побої чоловіка втратила дитину
До лікарні Каменя-Каширського 8 січня, близько 9-ої вечора потрапила 21-річна жителька села Радошинка.

Жінка була вагітною, проте медики змушені були перервати вагітність, провівши хірургічне втручання, - пише газета Вісник.

До лікарні пацієнтка потрапила із серйозними травмами черевної порожнини та великою внутрішньоматковою гематомою. Як з’ясували правоохоронці, все це стало наслідком побоїв, яких завдав потерпілій 24-річний співмешканець. Він копав жінку ногами у живіт.

Інцидент трапився ще 4-го січня, проте кілька днів жінка не наважувалася звернутися за допомогою до медиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, вагітна жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Операцію Настусі Абрамчук перенесли
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
Створили премію імені відомого волинського письменника і благодійника
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Невідомі пограбували волонтерську автівку, де були посилки з Волині
Сьогодні, 12:58
Вагітна волинянка через побої чоловіка втратила дитину
Сьогодні, 12:37
Назвали підприємства, які найбільше збагатили волинські бюджети
Сьогодні, 12:24
Жахлива аварія на Відродження в Луцьку: поліція розшукує водія-втікача
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
На Волині п'яна матір побила 4-місячну дитину На Волині п'яна матір побила 4-місячну дитину
Сьогодні, 11:52
Побили керівника фан-руху «Шахтаря» Побили керівника фан-руху «Шахтаря»
08 січень, 18:23
У Луцьку пограбували та до смерті побили жінку У Луцьку пограбували та до смерті побили жінку
07 січень, 19:56
На Київщині матір жорстоко побила 9-місячну доньку На Київщині матір жорстоко побила 9-місячну доньку
03 січень, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку туристи з Києва бавилися в детективів. ФОТО
Сьогодні, 10:04
 1
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
08 січень, 15:41
 1
Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО
08 січень, 14:30
 1
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
08 січень, 13:00
 1
На Київщині підлітки жорстоко побили молоде подружжя
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8