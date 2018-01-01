Вагітна волинянка через побої чоловіка втратила дитину





Жінка була вагітною, проте медики змушені були перервати вагітність, провівши хірургічне втручання, - пише газета



До лікарні пацієнтка потрапила із серйозними травмами черевної порожнини та великою внутрішньоматковою гематомою. Як з’ясували правоохоронці, все це стало наслідком побоїв, яких завдав потерпілій 24-річний співмешканець. Він копав жінку ногами у живіт.



Інцидент трапився ще 4-го січня, проте кілька днів жінка не наважувалася звернутися за допомогою до медиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До лікарні Каменя-Каширського 8 січня, близько 9-ої вечора потрапила 21-річна жителька села Радошинка.Жінка була вагітною, проте медики змушені були перервати вагітність, провівши хірургічне втручання, - пише газета Вісник До лікарні пацієнтка потрапила із серйозними травмами черевної порожнини та великою внутрішньоматковою гематомою. Як з’ясували правоохоронці, все це стало наслідком побоїв, яких завдав потерпілій 24-річний співмешканець. Він копав жінку ногами у живіт.Інцидент трапився ще 4-го січня, проте кілька днів жінка не наважувалася звернутися за допомогою до медиків.

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