Вагітна волинянка через побої чоловіка втратила дитину
Сьогодні, 12:37
До лікарні Каменя-Каширського 8 січня, близько 9-ої вечора потрапила 21-річна жителька села Радошинка.
Жінка була вагітною, проте медики змушені були перервати вагітність, провівши хірургічне втручання, - пише газета Вісник.
До лікарні пацієнтка потрапила із серйозними травмами черевної порожнини та великою внутрішньоматковою гематомою. Як з’ясували правоохоронці, все це стало наслідком побоїв, яких завдав потерпілій 24-річний співмешканець. Він копав жінку ногами у живіт.
Інцидент трапився ще 4-го січня, проте кілька днів жінка не наважувалася звернутися за допомогою до медиків.
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Жінка була вагітною, проте медики змушені були перервати вагітність, провівши хірургічне втручання, - пише газета Вісник.
До лікарні пацієнтка потрапила із серйозними травмами черевної порожнини та великою внутрішньоматковою гематомою. Як з’ясували правоохоронці, все це стало наслідком побоїв, яких завдав потерпілій 24-річний співмешканець. Він копав жінку ногами у живіт.
Інцидент трапився ще 4-го січня, проте кілька днів жінка не наважувалася звернутися за допомогою до медиків.
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