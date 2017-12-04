Невідомі пограбували волонтерську автівку, де були посилки з Волині
Сьогодні, 12:58
В Полтаві у ніч на 9 січня невідомі пограбували машину волонтерів, викравши приготовані для бійців продукти і подарунки.
Про це повідомив Юліан Матвійчук на сторінці у Facebook.
Він розповів, що авто залишили на ніч біля під'їзду, щоб сьогодні вранці поїхати.
"Навантажили повну машину грибів, ковбас, соків, м'яса, печива, різних солодощів і повний причіп березового соку. На ніч залишили авто біля під'їзду, щоб сьогодні вранці поїхати. Вночі машину розкрили через бокове скло", - написав Матвійчук.
За його словами, машина військова, всередині були каски і бронежилети, однак це не зупинило грабіжників.
"Прикро те, що батьки хлопцям цілеспрямовано передавали посилки аж з Волині. Машину після невеличкого ремонту довантажимо, і хлопці на фронті все ж отримають різдвяні подарунки", - йдеться в дописі.
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Про це повідомив Юліан Матвійчук на сторінці у Facebook.
Він розповів, що авто залишили на ніч біля під'їзду, щоб сьогодні вранці поїхати.
"Навантажили повну машину грибів, ковбас, соків, м'яса, печива, різних солодощів і повний причіп березового соку. На ніч залишили авто біля під'їзду, щоб сьогодні вранці поїхати. Вночі машину розкрили через бокове скло", - написав Матвійчук.
За його словами, машина військова, всередині були каски і бронежилети, однак це не зупинило грабіжників.
"Прикро те, що батьки хлопцям цілеспрямовано передавали посилки аж з Волині. Машину після невеличкого ремонту довантажимо, і хлопці на фронті все ж отримають різдвяні подарунки", - йдеться в дописі.
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