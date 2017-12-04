Невідомі пограбували волонтерську автівку, де були посилки з Волині





Про це повідомив Юліан Матвійчук на сторінці у



Він розповів, що авто залишили на ніч біля під'їзду, щоб сьогодні вранці поїхати.



"Навантажили повну машину грибів, ковбас, соків, м'яса, печива, різних солодощів і повний причіп березового соку. На ніч залишили авто біля під'їзду, щоб сьогодні вранці поїхати. Вночі машину розкрили через бокове скло", - написав Матвійчук.



За його словами, машина військова, всередині були каски і бронежилети, однак це не зупинило грабіжників.



"Прикро те, що батьки хлопцям цілеспрямовано передавали посилки аж з Волині. Машину після невеличкого ремонту довантажимо, і хлопці на фронті все ж отримають різдвяні подарунки", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Полтаві у ніч на 9 січня невідомі пограбували машину волонтерів, викравши приготовані для бійців продукти і подарунки.Про це повідомивк на сторінці у Facebook Він розповів, що авто залишили на ніч біля під'їзду, щоб сьогодні вранці поїхати."Навантажили повну машину грибів, ковбас, соків, м'яса, печива, різних солодощів і повний причіп березового соку. На ніч залишили авто біля під'їзду, щоб сьогодні вранці поїхати. Вночі машину розкрили через бокове скло", - написав Матвійчук.За його словами, машина військова, всередині були каски і бронежилети, однак це не зупинило грабіжників."Прикро те, що батьки хлопцям цілеспрямовано передавали посилки аж з Волині. Машину після невеличкого ремонту довантажимо, і хлопці на фронті все ж отримають різдвяні подарунки", - йдеться в дописі.

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