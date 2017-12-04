вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Невідомі пограбували волонтерську автівку, де були посилки з Волині

Невідомі пограбували волонтерську автівку, де були посилки з Волині
В Полтаві у ніч на 9 січня невідомі пограбували машину волонтерів, викравши приготовані для бійців продукти і подарунки.

Про це повідомив Юліан Матвійчук на сторінці у Facebook.

Він розповів, що авто залишили на ніч біля під'їзду, щоб сьогодні вранці поїхати.

"Навантажили повну машину грибів, ковбас, соків, м'яса, печива, різних солодощів і повний причіп березового соку. На ніч залишили авто біля під'їзду, щоб сьогодні вранці поїхати. Вночі машину розкрили через бокове скло", - написав Матвійчук.

За його словами, машина військова, всередині були каски і бронежилети, однак це не зупинило грабіжників.

"Прикро те, що батьки хлопцям цілеспрямовано передавали посилки аж з Волині. Машину після невеличкого ремонту довантажимо, і хлопці на фронті все ж отримають різдвяні подарунки", - йдеться в дописі.

Невідомі пограбували волонтерську автівку, де були посилки з Волині
Невідомі пограбували волонтерську автівку, де були посилки з Волині
Невідомі пограбували волонтерську автівку, де були посилки з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волонтери, авто, пограбування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Операцію Настусі Абрамчук перенесли
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
Створили премію імені відомого волинського письменника і благодійника
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині підліток після сварки з родичами наковтався таблеток
Сьогодні, 13:23
На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Невідомі пограбували волонтерську автівку, де були посилки з Волині
Сьогодні, 12:58
Вагітна волинянка через побої чоловіка втратила дитину
Сьогодні, 12:37
Назвали підприємства, які найбільше збагатили волинські бюджети
Сьогодні, 12:24
Схожі новини
У дружини капітана «Шахтаря» викрали дороге авто У дружини капітана «Шахтаря» викрали дороге авто
04 грудень, 2017, 13:37
З Ковеля на передову поїде позашляховик З Ковеля на передову поїде позашляховик
22 листопад, 2016, 15:45
У Луцьку розшукують речі, які викрали з автомобіля. ФОТО У Луцьку розшукують речі, які викрали з автомобіля. ФОТО
21 грудень, 2015, 10:22
Волинські волонтери просять допомогти з ремонтом «Ниви». ФОТО Волинські волонтери просять допомогти з ремонтом «Ниви». ФОТО
04 серпень, 2015, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку туристи з Києва бавилися в детективів. ФОТО
Сьогодні, 10:04
 1
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
08 січень, 15:41
 1
Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО
08 січень, 14:30
 1
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
08 січень, 13:00
 1
На Київщині підлітки жорстоко побили молоде подружжя
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8