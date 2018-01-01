На Волині підліток після сварки з родичами наковтався таблеток

Таблеток із домашньої аптечки напився підліток після сварки з близькими на Волині.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.За інформацією медиків, дитина посварилася із родичами, знайшла ліки і навмисне наковталася їх з десяток. Та за кілька хвилин злякалася і розповіла близьким про свою витівку, а ті одразу подзвонили за номером «103».Крім того, нещодавно бригада ЕМД отримала виклик, в якому схвильовані батьки повідомили про те, що їх трирічна дитина наковталась таблеток. На щастя дитина випила їх всього кілька, а батьки це помітили.