На Волині підліток після сварки з родичами наковтався таблеток
Сьогодні, 13:23
Таблеток із домашньої аптечки напився підліток після сварки з близькими на Волині.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
За інформацією медиків, дитина посварилася із родичами, знайшла ліки і навмисне наковталася їх з десяток. Та за кілька хвилин злякалася і розповіла близьким про свою витівку, а ті одразу подзвонили за номером «103».
Крім того, нещодавно бригада ЕМД отримала виклик, в якому схвильовані батьки повідомили про те, що їх трирічна дитина наковталась таблеток. На щастя дитина випила їх всього кілька, а батьки це помітили.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
За інформацією медиків, дитина посварилася із родичами, знайшла ліки і навмисне наковталася їх з десяток. Та за кілька хвилин злякалася і розповіла близьким про свою витівку, а ті одразу подзвонили за номером «103».
Крім того, нещодавно бригада ЕМД отримала виклик, в якому схвильовані батьки повідомили про те, що їх трирічна дитина наковталась таблеток. На щастя дитина випила їх всього кілька, а батьки це помітили.
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Коментарі 1
Ідіоти з Волиньпост, відколи трирічна дитина стала підлітком?
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