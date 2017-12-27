Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 січня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

с. Заріччя: вул. Лобачинська





Іваничівський район



1.10:00-15:00

с.Радовичі частково

2.9:30-17:00

с.Ст.Порицьк частково



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 17:00

Держсільгоспінспекція, ПАТ «Укртелеком» (Кабельна дільниця), ПП Голянський В.І., Церква світків єгових, ПП «Теплокамінь», ПП Нестерук П.Ф., ПП Антонюк О.Л., ПП Приймак О.В., МРЕО (контора, ощадбанк)К-Каширська РСС (Гриль Бар), Автостанція, ТзОВ «Світоч ЛТД», м.Камінь – Каширський, вул.1Травня, вул.Свердлова, вул.Поліська, пров.Авторемонтний, пров.Пушкіна.



2.10:00 – 15:00 Школа, Дитсадок, Лікарня, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада (магазин, аптека, контора), Церква. с.Великий Обзир, вул.Вереснева,

вул.Нова, вул.Партизанська.

3.10:00 – 15:00

Скважина, Магазин

с.Великий Обзир, вул. Надрічна.

4.09:40 – 17:00 Молитовний будинок, ПП Сухацький С.С. (пилорама). с.Карасин, вул.Шевченка, вул.Зелена.

5. КТП-176 09:30 – 17:00 с.Оленине, вул.Тиха, вул.Козацька, вул.Руденська,



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

смт.Шацьк вул. 50-річчя Перемоги



Любешівський район



1. 10:00-17:00

Магазини, АТС, школи(с.Ветли, Мукошин), ФАП, лісопилка, Військова частина №9971 (застава) с.Ветли, с.Мукошин вул.Поліська



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Філатова, 28-25, 24, 26

вул.Репіна

вул.Яворницького

вул.Галицького

вул.1-е Грудня

вул.Луцька, 1е, 1ж

вул.Липинського, 1-5а, 2-12

вул.Нахімова

2.09:00-17:00

Кафе «Край», магазини: «Міленіум», «Londa», «Альфа», «Барвінок», «Привоз», «Орбіта», «Феєрія» м. Нововолинськ

вул.Винниченка, 4

б-р Шевченка, 1, 3

3.09:00-17:00

Хлібний кіоск, дитячий садок №2, прокуратура м.Нововолинськ

вул.Маяковського, 22-42

вул.Н.Сотні, 18-30, 23-39

вул.О.Пчілки, 20, 24-28

вул.Кримського

вул.Гагаріна, 20



Рожищенський район



1.9:00-17:00

м.Рожище контора, вул.Сковороди, Промислова, Я.Мудрого

2.9:00-17:00

с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна с.Доросині вул.Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.



3.9:00-17:00

с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова.



Старовижівський район



1.10:00-16:00

с.Седлище

2.10:00-16:00

Ст.Вижва.

3. 10:00-17:00

с. Смідин



Турійський район



1.10:00-15:00

с.м.т.Турійськ

2. 10:00-15:00

с.Дажва

3.11:00-16:00

с.Городилець

4.10:00-17:00

ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква с.Городилець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00с. Заріччя: вул. Лобачинська1.10:00-15:00с.Радовичі частково2.9:30-17:00с.Ст.Порицьк частково1.09:30 – 17:00Держсільгоспінспекція, ПАТ «Укртелеком» (Кабельна дільниця), ПП Голянський В.І., Церква світків єгових, ПП «Теплокамінь», ПП Нестерук П.Ф., ПП Антонюк О.Л., ПП Приймак О.В., МРЕО (контора, ощадбанк)К-Каширська РСС (Гриль Бар), Автостанція, ТзОВ «Світоч ЛТД», м.Камінь – Каширський, вул.1Травня, вул.Свердлова, вул.Поліська, пров.Авторемонтний, пров.Пушкіна.2.10:00 – 15:00 Школа, Дитсадок, Лікарня, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада (магазин, аптека, контора), Церква. с.Великий Обзир, вул.Вереснева,вул.Нова, вул.Партизанська.3.10:00 – 15:00Скважина, Магазинс.Великий Обзир, вул. Надрічна.4.09:40 – 17:00 Молитовний будинок, ПП Сухацький С.С. (пилорама). с.Карасин, вул.Шевченка, вул.Зелена.5. КТП-176 09:30 – 17:00 с.Оленине, вул.Тиха, вул.Козацька, вул.Руденська,1. 9:00 – 17:00смт.Шацьк вул. 50-річчя Перемоги1. 10:00-17:00Магазини, АТС, школи(с.Ветли, Мукошин), ФАП, лісопилка, Військова частина №9971 (застава) с.Ветли, с.Мукошин вул.Поліська1.09:00-17:00м.Нововолинськвул.Філатова, 28-25, 24, 26вул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькоговул.1-е Груднявул.Луцька, 1е, 1жвул.Липинського, 1-5а, 2-12вул.Нахімова2.09:00-17:00Кафе «Край», магазини: «Міленіум», «Londa», «Альфа», «Барвінок», «Привоз», «Орбіта», «Феєрія» м. Нововолинськвул.Винниченка, 4б-р Шевченка, 1, 33.09:00-17:00Хлібний кіоск, дитячий садок №2, прокуратура м.Нововолинськвул.Маяковського, 22-42вул.Н.Сотні, 18-30, 23-39вул.О.Пчілки, 20, 24-28вул.Кримськоговул.Гагаріна, 201.9:00-17:00м.Рожище контора, вул.Сковороди, Промислова, Я.Мудрого2.9:00-17:00с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна с.Доросині вул.Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.3.9:00-17:00с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова.1.10:00-16:00с.Седлище2.10:00-16:00Ст.Вижва.3. 10:00-17:00с. Смідин1.10:00-15:00с.м.т.Турійськ2. 10:00-15:00с.Дажва3.11:00-16:00с.Городилець4.10:00-17:00ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква с.Городилець.

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