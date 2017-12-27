Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 січня
09 січень, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с. Заріччя: вул. Лобачинська
Іваничівський район
1.10:00-15:00
с.Радовичі частково
2.9:30-17:00
с.Ст.Порицьк частково
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 17:00
Держсільгоспінспекція, ПАТ «Укртелеком» (Кабельна дільниця), ПП Голянський В.І., Церква світків єгових, ПП «Теплокамінь», ПП Нестерук П.Ф., ПП Антонюк О.Л., ПП Приймак О.В., МРЕО (контора, ощадбанк)К-Каширська РСС (Гриль Бар), Автостанція, ТзОВ «Світоч ЛТД», м.Камінь – Каширський, вул.1Травня, вул.Свердлова, вул.Поліська, пров.Авторемонтний, пров.Пушкіна.
2.10:00 – 15:00 Школа, Дитсадок, Лікарня, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада (магазин, аптека, контора), Церква. с.Великий Обзир, вул.Вереснева,
вул.Нова, вул.Партизанська.
3.10:00 – 15:00
Скважина, Магазин
с.Великий Обзир, вул. Надрічна.
4.09:40 – 17:00 Молитовний будинок, ПП Сухацький С.С. (пилорама). с.Карасин, вул.Шевченка, вул.Зелена.
5. КТП-176 09:30 – 17:00 с.Оленине, вул.Тиха, вул.Козацька, вул.Руденська,
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
смт.Шацьк вул. 50-річчя Перемоги
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазини, АТС, школи(с.Ветли, Мукошин), ФАП, лісопилка, Військова частина №9971 (застава) с.Ветли, с.Мукошин вул.Поліська
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Філатова, 28-25, 24, 26
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицького
вул.1-е Грудня
вул.Луцька, 1е, 1ж
вул.Липинського, 1-5а, 2-12
вул.Нахімова
2.09:00-17:00
Кафе «Край», магазини: «Міленіум», «Londa», «Альфа», «Барвінок», «Привоз», «Орбіта», «Феєрія» м. Нововолинськ
вул.Винниченка, 4
б-р Шевченка, 1, 3
3.09:00-17:00
Хлібний кіоск, дитячий садок №2, прокуратура м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 22-42
вул.Н.Сотні, 18-30, 23-39
вул.О.Пчілки, 20, 24-28
вул.Кримського
вул.Гагаріна, 20
Рожищенський район
1.9:00-17:00
м.Рожище контора, вул.Сковороди, Промислова, Я.Мудрого
2.9:00-17:00
с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна с.Доросині вул.Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.
3.9:00-17:00
с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова.
Старовижівський район
1.10:00-16:00
с.Седлище
2.10:00-16:00
Ст.Вижва.
3. 10:00-17:00
с. Смідин
Турійський район
1.10:00-15:00
с.м.т.Турійськ
2. 10:00-15:00
с.Дажва
3.11:00-16:00
с.Городилець
4.10:00-17:00
ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква с.Городилець.
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с. Заріччя: вул. Лобачинська
Іваничівський район
1.10:00-15:00
с.Радовичі частково
2.9:30-17:00
с.Ст.Порицьк частково
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 17:00
Держсільгоспінспекція, ПАТ «Укртелеком» (Кабельна дільниця), ПП Голянський В.І., Церква світків єгових, ПП «Теплокамінь», ПП Нестерук П.Ф., ПП Антонюк О.Л., ПП Приймак О.В., МРЕО (контора, ощадбанк)К-Каширська РСС (Гриль Бар), Автостанція, ТзОВ «Світоч ЛТД», м.Камінь – Каширський, вул.1Травня, вул.Свердлова, вул.Поліська, пров.Авторемонтний, пров.Пушкіна.
2.10:00 – 15:00 Школа, Дитсадок, Лікарня, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада (магазин, аптека, контора), Церква. с.Великий Обзир, вул.Вереснева,
вул.Нова, вул.Партизанська.
3.10:00 – 15:00
Скважина, Магазин
с.Великий Обзир, вул. Надрічна.
4.09:40 – 17:00 Молитовний будинок, ПП Сухацький С.С. (пилорама). с.Карасин, вул.Шевченка, вул.Зелена.
5. КТП-176 09:30 – 17:00 с.Оленине, вул.Тиха, вул.Козацька, вул.Руденська,
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
смт.Шацьк вул. 50-річчя Перемоги
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазини, АТС, школи(с.Ветли, Мукошин), ФАП, лісопилка, Військова частина №9971 (застава) с.Ветли, с.Мукошин вул.Поліська
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Філатова, 28-25, 24, 26
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицького
вул.1-е Грудня
вул.Луцька, 1е, 1ж
вул.Липинського, 1-5а, 2-12
вул.Нахімова
2.09:00-17:00
Кафе «Край», магазини: «Міленіум», «Londa», «Альфа», «Барвінок», «Привоз», «Орбіта», «Феєрія» м. Нововолинськ
вул.Винниченка, 4
б-р Шевченка, 1, 3
3.09:00-17:00
Хлібний кіоск, дитячий садок №2, прокуратура м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 22-42
вул.Н.Сотні, 18-30, 23-39
вул.О.Пчілки, 20, 24-28
вул.Кримського
вул.Гагаріна, 20
Рожищенський район
1.9:00-17:00
м.Рожище контора, вул.Сковороди, Промислова, Я.Мудрого
2.9:00-17:00
с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна с.Доросині вул.Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.
3.9:00-17:00
с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова.
Старовижівський район
1.10:00-16:00
с.Седлище
2.10:00-16:00
Ст.Вижва.
3. 10:00-17:00
с. Смідин
Турійський район
1.10:00-15:00
с.м.т.Турійськ
2. 10:00-15:00
с.Дажва
3.11:00-16:00
с.Городилець
4.10:00-17:00
ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква с.Городилець.
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