Ігор Лапін розповів, чому не встановлює лавочок

Ігор Лапін запевняє, що не хоче бути депутатом, який за допомогою лавочок випрошуватиме голоси на наступних виборах.



Про це він розповів в Інформаційному агентству ВолиньPost.



«Я не хочу бути депутатом, який прийшов, щоб поставити лавочки і випросити голос на наступних виборах. Я хочу, щоб з мого перебування в парламенті якомога більше людей отримали користь. А освіта і медицина — це наріжні камені теперішнього і майбутнього», - сказав він.



«Знаєте, коли був на Майдані — теж вірив в багато стереотипів. Але ще знав, що якщо чогось дуже хотіти, то треба бачити мету, і бачити можливість її досягнення. Я ніколи не приховував ні свого військового, ні адвокатського минулого. Чітко говорив, що йду з окопів у Верховну Раду, щоб зсередини очолити боротьбу з системою, зловживаннями та корупцією в ній. Тому «ліпити» мені імідж депутата, який ставить лавочки чи дитячі майданчики — не зовсім правильно. Взагалі не дуже люблю це штучне слово «імідж». Я такий, який є, і роблю те, що можу, тим, чим маю, там, де я є», - каже нардеп.



Він також розповів, що чітко розуміє, що в Луцьку не вистачає шкіл, тому намагається допомогти в добудові школи № 27, що в 55-му мікрорайоні. У 2017 році з бюджету нардеп залучив на школу 16 млн 250 тис. грн. На його думку, «місцеві тимчасові керівники» цього не розуміють:



«В 2017 році відкликали 10 млн грн. з будівництва школи, а на 2018 рік не передбачили «ні копійки» на добудову. Чиновники мають працювати для людей. Хоч чергове відкриття перенесли, але школа все одно буде, бо цього хочуть лучани. А їх більше ніж чиновників в міськраді».



«Спілкуючись з медиками, чую, що їм критично бракує медобладнання. Тому наступні 16 млн 500 тис. грн. скерував на Волинську обласну лікарню», - розповів Ігор Лапін.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький нардепзапевняє, що не хоче бути депутатом, який за допомогою лавочок випрошуватиме голоси на наступних виборах.Про це він розповів в інтерв’ю «Я не хочу бути депутатом, який прийшов, щоб поставити лавочки і випросити голос на наступних виборах. Я хочу, щоб з мого перебування в парламенті якомога більше людей отримали користь. А освіта і медицина — це наріжні камені теперішнього і майбутнього», - сказав він.«Знаєте, коли був на Майдані — теж вірив в багато стереотипів. Але ще знав, що якщо чогось дуже хотіти, то треба бачити мету, і бачити можливість її досягнення. Я ніколи не приховував ні свого військового, ні адвокатського минулого. Чітко говорив, що йду з окопів у Верховну Раду, щоб зсередини очолити боротьбу з системою, зловживаннями та корупцією в ній. Тому «ліпити» мені імідж депутата, який ставить лавочки чи дитячі майданчики — не зовсім правильно. Взагалі не дуже люблю це штучне слово «імідж». Я такий, який є, і роблю те, що можу, тим, чим маю, там, де я є», - каже нардеп.Він також розповів, що чітко розуміє, що в Луцьку не вистачає шкіл, тому намагається допомогти в добудові школи № 27, що в 55-му мікрорайоні. У 2017 році з бюджету нардеп залучив на школу 16 млн 250 тис. грн. На його думку, «місцеві тимчасові керівники» цього не розуміють:«В 2017 році відкликали 10 млн грн. з будівництва школи, а на 2018 рік не передбачили «ні копійки» на добудову. Чиновники мають працювати для людей. Хоч чергове відкриття перенесли, але школа все одно буде, бо цього хочуть лучани. А їх більше ніж чиновників в міськраді».«Спілкуючись з медиками, чую, що їм критично бракує медобладнання. Тому наступні 16 млн 500 тис. грн. скерував на Волинську обласну лікарню», - розповів Ігор Лапін.

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