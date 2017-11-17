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Ігор Лапін розповів, чому не встановлює лавочок

Ігор Лапін розповів, чому не встановлює лавочок
Луцький нардеп Ігор Лапін запевняє, що не хоче бути депутатом, який за допомогою лавочок випрошуватиме голоси на наступних виборах.

Про це він розповів в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.

«Я не хочу бути депутатом, який прийшов, щоб поставити лавочки і випросити голос на наступних виборах. Я хочу, щоб з мого перебування в парламенті якомога більше людей отримали користь. А освіта і медицина — це наріжні камені теперішнього і майбутнього», - сказав він.

«Знаєте, коли був на Майдані — теж вірив в багато стереотипів. Але ще знав, що якщо чогось дуже хотіти, то треба бачити мету, і бачити можливість її досягнення. Я ніколи не приховував ні свого військового, ні адвокатського минулого. Чітко говорив, що йду з окопів у Верховну Раду, щоб зсередини очолити боротьбу з системою, зловживаннями та корупцією в ній. Тому «ліпити» мені імідж депутата, який ставить лавочки чи дитячі майданчики — не зовсім правильно. Взагалі не дуже люблю це штучне слово «імідж». Я такий, який є, і роблю те, що можу, тим, чим маю, там, де я є», - каже нардеп.

Він також розповів, що чітко розуміє, що в Луцьку не вистачає шкіл, тому намагається допомогти в добудові школи № 27, що в 55-му мікрорайоні. У 2017 році з бюджету нардеп залучив на школу 16 млн 250 тис. грн. На його думку, «місцеві тимчасові керівники» цього не розуміють:

«В 2017 році відкликали 10 млн грн. з будівництва школи, а на 2018 рік не передбачили «ні копійки» на добудову. Чиновники мають працювати для людей. Хоч чергове відкриття перенесли, але школа все одно буде, бо цього хочуть лучани. А їх більше ніж чиновників в міськраді».

«Спілкуючись з медиками, чую, що їм критично бракує медобладнання. Тому наступні 16 млн 500 тис. грн. скерував на Волинську обласну лікарню», - розповів Ігор Лапін.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю З ІГОРЕМ ЛАПІНИМ

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Теги: Ігор Лапін, нардеп, школа № 27
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