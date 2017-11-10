В «Устилузі» в поляка вилучили ніж





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Зокрема 9 січня близько четвертої години ранку на митному переході «Устилуг» інспектори прикордонної служби «Пархоменкове» затримали легковий автомобіль Mazda. Під час огляду транспортного засобу в ніші для речей, що у бокових дверцятах, виявили ніж.



За кермом авто був 50-річний громадянин Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В авто поляка, який перетинав кордон в митному пропуску «Устилуг», знайшли ніж.Про це повідомляє Володимир медіа Зокрема 9 січня близько четвертої години ранку на митному переході «Устилуг» інспектори прикордонної служби «Пархоменкове» затримали легковий автомобіль Mazda. Під час огляду транспортного засобу в ніші для речей, що у бокових дверцятах, виявили ніж.За кермом авто був 50-річний громадянин Польщі.

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