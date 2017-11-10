В «Устилузі» в поляка вилучили ніж
Сьогодні, 14:08
В авто поляка, який перетинав кордон в митному пропуску «Устилуг», знайшли ніж.
Про це повідомляє Володимир медіа.
Зокрема 9 січня близько четвертої години ранку на митному переході «Устилуг» інспектори прикордонної служби «Пархоменкове» затримали легковий автомобіль Mazda. Під час огляду транспортного засобу в ніші для речей, що у бокових дверцятах, виявили ніж.
За кермом авто був 50-річний громадянин Польщі.
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Про це повідомляє Володимир медіа.
Зокрема 9 січня близько четвертої години ранку на митному переході «Устилуг» інспектори прикордонної служби «Пархоменкове» затримали легковий автомобіль Mazda. Під час огляду транспортного засобу в ніші для речей, що у бокових дверцятах, виявили ніж.
За кермом авто був 50-річний громадянин Польщі.
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