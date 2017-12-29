На Волині горіли літня кухня та гараж





Про це розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС Олександр Капець сьогодні, 9 січня, на оперативній нараді у райдержадміністрації, – пише



У селі Мощена внаслідок замикання електропроводки виникла пожежа в господарській споруді. Вогнем пошкоджені літня кухня та гараж. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати житлові будинки та запобігти загоранню ще поряд розташованої господарської будівлі.



У селі Поворськ внаслідок необережного поводження з вогнем власника виникла пожежа дерев’яного піднавісу. Вогнем пошкоджено дах та речі домашнього вжитку.

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