На Волині горіли літня кухня та гараж
Сьогодні, 14:17
У Ковельському районі рятувальники ліквідували дві пожежі.
Про це розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС Олександр Капець сьогодні, 9 січня, на оперативній нараді у райдержадміністрації, – пише Район.Ковель.
У селі Мощена внаслідок замикання електропроводки виникла пожежа в господарській споруді. Вогнем пошкоджені літня кухня та гараж. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати житлові будинки та запобігти загоранню ще поряд розташованої господарської будівлі.
У селі Поворськ внаслідок необережного поводження з вогнем власника виникла пожежа дерев’яного піднавісу. Вогнем пошкоджено дах та речі домашнього вжитку.
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Про це розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС Олександр Капець сьогодні, 9 січня, на оперативній нараді у райдержадміністрації, – пише Район.Ковель.
У селі Мощена внаслідок замикання електропроводки виникла пожежа в господарській споруді. Вогнем пошкоджені літня кухня та гараж. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати житлові будинки та запобігти загоранню ще поряд розташованої господарської будівлі.
У селі Поворськ внаслідок необережного поводження з вогнем власника виникла пожежа дерев’яного піднавісу. Вогнем пошкоджено дах та речі домашнього вжитку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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