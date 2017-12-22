У Луцьку три багатоповерхівки залишаться без води





Про це повідомляють у КП «Луцькводоканал».



За повідомленням, із 9:00 до 17:00 год. припинять водопостачання на вулиці Рівненській у будинках 107, 109, 111. «У зв'язку із проведенням монтажних робіт на підвищувальній насосній станції, що заходиться по вул. Сагайдачного 2в», – пояснюють на підприємстві.



У «Луцькводоканалі» радять мешканцям завчасно зробити необхідний запас води.

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