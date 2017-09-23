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На Київщині підлітки жорстоко побили молоде подружжя

На Київщині підлітки жорстоко побили молоде подружжя
У селищі Глеваха під Києвом на молоду пару напала банда із шістьох підлітків, в якій були і дівчата.

Про це повідомляє ТСН.

"Ось моя майка і волосся моєї дружини, які виривали з неї, а ось - верхній одяг, що зідрали з мене повністю, здерли і футболку... Христина отримала струс мозку і пошкодження обличчя. Її головою об асфальт. Все летіло, це дуже страшно. Гумовий кийок, яким він розмахував", - розповів потерпілий Артем Туровський.

Побиття тривало протягом 40 хвилин, сусіди встигли викликати поліцію. Але правоохоронці опитали усіх учасників і відпустили їх по домівках.

"Старша сестра одного із тих неповнолітніх дітей, які били мого сина, брала участь у бійці", - говорить мешканка Глевахи Наталя Ібрагімова.

Тиждень тому на тій же вулиці група неповнолітніх побила іншого юнака, який до цих пір лежить у лікарні. Місцеві жителі кажуть, що знають хуліганів, і, принаймні, частина з них - підлітки.

"Ми неодноразово з деякими проводили роботу. Діти, які залишилися під опікою, тимчасово влаштовані до дідуся, який несе за них відповідальність", - пояснила старший інспектор ювенальної превенції Наталія Загородня.

Дідусь виправдовується, що не має належного впливу на дітей, тому зупинити їх не може.

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Теги: бійка, підлітки
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