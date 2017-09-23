На Київщині підлітки жорстоко побили молоде подружжя





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"Ось моя майка і волосся моєї дружини, які виривали з неї, а ось - верхній одяг, що зідрали з мене повністю, здерли і футболку... Христина отримала струс мозку і пошкодження обличчя. Її головою об асфальт. Все летіло, це дуже страшно. Гумовий кийок, яким він розмахував", - розповів потерпілий Артем Туровський.



Побиття тривало протягом 40 хвилин, сусіди встигли викликати поліцію. Але правоохоронці опитали усіх учасників і відпустили їх по домівках.



"Старша сестра одного із тих неповнолітніх дітей, які били мого сина, брала участь у бійці", - говорить мешканка Глевахи Наталя Ібрагімова.



Тиждень тому на тій же вулиці група неповнолітніх побила іншого юнака, який до цих пір лежить у лікарні. Місцеві жителі кажуть, що знають хуліганів, і, принаймні, частина з них - підлітки.



"Ми неодноразово з деякими проводили роботу. Діти, які залишилися під опікою, тимчасово влаштовані до дідуся, який несе за них відповідальність", - пояснила старший інспектор ювенальної превенції Наталія Загородня.



Дідусь виправдовується, що не має належного впливу на дітей, тому зупинити їх не може.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Глеваха під Києвом на молоду пару напала банда із шістьох підлітків, в якій були і дівчата.Про це повідомляє ТСН "Ось моя майка і волосся моєї дружини, які виривали з неї, а ось - верхній одяг, що зідрали з мене повністю, здерли і футболку... Христина отримала струс мозку і пошкодження обличчя. Її головою об асфальт. Все летіло, це дуже страшно. Гумовий кийок, яким він розмахував", - розповів потерпілийПобиття тривало протягом 40 хвилин, сусіди встигли викликати поліцію. Але правоохоронці опитали усіх учасників і відпустили їх по домівках."Старша сестра одного із тих неповнолітніх дітей, які били мого сина, брала участь у бійці", - говорить мешканка Глевахи Наталя Ібрагімова.Тиждень тому на тій же вулиці група неповнолітніх побила іншого юнака, який до цих пір лежить у лікарні. Місцеві жителі кажуть, що знають хуліганів, і, принаймні, частина з них - підлітки."Ми неодноразово з деякими проводили роботу. Діти, які залишилися під опікою, тимчасово влаштовані до дідуся, який несе за них відповідальність", - пояснила старший інспектор ювенальної превенції Наталія Загородня.Дідусь виправдовується, що не має належного впливу на дітей, тому зупинити їх не може.

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