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У Польщі звільнили 9 міністрів

У Польщі звільнили 9 міністрів
У Польщі оголосили про зміни в уряді – ротації відбулися в дев’яти міністерствах.

Про це повідомляє TVN24, – пише Еспресо.

Свої посади втратили:

Глава МВС Маріуш Блащак.

Глава МЗС Вітольд Ващиковський, який кілька разів фігурував у скандалах між українською та польською сторонами. Зокрема, у листопаді Польща заборонила в'їзд кільком українцям через нібито «антиєвропейські цінності». Серед цих людей і глава Українського інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович. Його Ващиковський охарактеризував як людину, «яка пропагує глибоко антигуманні, антиєвропейські цінності».

Міністр оборони Антоні Мацеревич.

Міністр фінансів (цю посаду досі обіймав прем’єр Матеуш Моравецький).

Міністр підприємництва і технологій, міністр інвестицій і розвитку, міністр охорони здоров’я, міністр навколишнього середовища, міністр інфраструктури.

Новопризначені міністри:

Тереза Червінська стала новим міністром фінансів.
Яцек Чапутович очолив Міністерство закордонних справ.
Йоахім Брудзінський став главою МВС.
Маріуш Блащак, який був міністром внутрішніх справ, очолив Міноборони.

Крім того, главою міністерства навколишнього середовища став Генрик Ковальчик, міністром охорони здоров’я Лукаш Шумовський, міністром інвестицій і розвитку Єжи Квечинський, міністром підприємництва і технологій Ядвіга Емілевич, міністром інфраструктури Анджей Адамчик.

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Теги: Польща
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Коментарі 2
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Чому в нас такого нема??? Одні крадії і клептократи які покривають один одного!!
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Бо в нас кругова порука, розігрують людей цими виставами, типу з Саакашвілі влада посварилася, а насправді- вистава, просто готуються до наступної зміни влади. Міша з Вітьою кум, а Вітя кум Пєті.
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