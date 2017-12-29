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Наступили будні: розповіли про потреби звільненого з полону волинянина

Наступили будні: розповіли про потреби звільненого з полону волинянина
Михайло Імберовський розповів про відвідини домівки звільненого з полону Володимира Гізуна.

Про зустріч депутат написав у себе на сторінці у Facebook.

«Важливо, що хлопців гарно зустріли, але не менш важливо, щоб про них не забували, і саме тому ми поспілкувались з ним, його матір'ю, братом про їх проблеми і потреби, яка потрібна допомога», – йдеться в його дописі.

Імберовський зазначає, що найбільша проблема – це, звичайно здоров’я і бійця, і його матері. «Звичайно, проблемою номер один є здоров'я, як Володимира, так і його матері Тетяни Євстахівної, адже два роки переживань підірвали її здоров'я і вона має проблеми із серцем», – пише він.

За інформацією депутата, Володимир наразі відбув у свою військову частину у Запоріжжі, де наразі вирішуватиметься питання подальшого проходження служби та скоріш за все демобілізації. Пізніше чоловік лікуватиметься в Києві у військовому госпіталі, а мамі потрібно організовувати найближчим часом лікування в Луцьку.

«Також родина потребує проведення в домівку газу, який проходить поруч із хатою, а коштів для документації та й технічних робіт катма і доводиться, важко працюючи, заготовляти дрова у лісі... Звичайно, я допомагатиму ці найпотрібніші наразі речі зробити і вірю, як сказав Володя, що святий Миколай, якому він молився про своє визволення із полону допоможе нам і тут - в мирному житті, а ікона Чудотворця нехай буде оберегом для усієї родини! Так що працюємо далі!..» – зазначає Імберовський.

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Теги: війна з Росією, АТО, полонені, варте уваги
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Коментарі 4
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наразі відбув..наразі вирішується. А як нам вирішувати проблеми із здоровям з вашою бендерівкою-міністрельою?
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Авантюрист, ваш Імберовський.
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тобто приїхав, поторгував писком, пропхнув "розумні і важливі словечка" і звалив домцю... молодець...
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Пане депутате ви хоч би дрова помогли нарубати раз так опыкуєтесь...
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