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У Києві - масове захворювання на кір

У Києві - масове захворювання на кір
З початку 2018 року в Дитячу інфекційну лікарню столиці з діагнозом кір, госпіталізовано 16 маленьких киян.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА, - пише УНН.

"Сьогодні в Дитячій інфекційній лікарні знаходиться 16 діток, яким поставлений діагноз кір. Всі вони надішли в медичний заклад у цьому році. Їм надається необхідна лікарська допомога", - розповіли у Департаменті.

Додамо, що згідно інформації обізнаного джерела в КМДА, за словами батьків, симптоми хвороби у дітей з’явилися після відвідування одного з масових заходів.

Кір це інфекційна хвороба, яку спричинює вірус з роду Morbillivirus. Характеризується вираженою інтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юнктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини (плями Копліка) і папульозно-плямистим висипом на шкірі.

Кір — одне з найбільш контагіозних антропонозних вірусних захворювань, яке здатне уражати всі вікові групи незважаючи на те, що найбільш сприятливими до кору вважаються діти.

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Теги: кір, Київ
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