У Києві - масове захворювання на кір





Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА, - пише



"Сьогодні в Дитячій інфекційній лікарні знаходиться 16 діток, яким поставлений діагноз кір. Всі вони надішли в медичний заклад у цьому році. Їм надається необхідна лікарська допомога", - розповіли у Департаменті.



Додамо, що згідно інформації обізнаного джерела в КМДА, за словами батьків, симптоми хвороби у дітей з’явилися після відвідування одного з масових заходів.



Кір це інфекційна хвороба, яку спричинює вірус з роду Morbillivirus. Характеризується вираженою інтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юнктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини (плями Копліка) і папульозно-плямистим висипом на шкірі.



Кір — одне з найбільш контагіозних антропонозних вірусних захворювань, яке здатне уражати всі вікові групи незважаючи на те, що найбільш сприятливими до кору вважаються діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку 2018 року в Дитячу інфекційну лікарню столиці з діагнозом кір, госпіталізовано 16 маленьких киян.Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА, - пише УНН "Сьогодні в Дитячій інфекційній лікарні знаходиться 16 діток, яким поставлений діагноз кір. Всі вони надішли в медичний заклад у цьому році. Їм надається необхідна лікарська допомога", - розповіли у Департаменті.Додамо, що згідно інформації обізнаного джерела в КМДА, за словами батьків, симптоми хвороби у дітей з’явилися після відвідування одного з масових заходів.Кір це інфекційна хвороба, яку спричинює вірус з роду Morbillivirus. Характеризується вираженою інтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юнктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини (плями Копліка) і папульозно-плямистим висипом на шкірі.Кір — одне з найбільш контагіозних антропонозних вірусних захворювань, яке здатне уражати всі вікові групи незважаючи на те, що найбільш сприятливими до кору вважаються діти.

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