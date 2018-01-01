У Луцьку в помешканні знайшли тіло чоловіка





Про це повідомляють



Згідно з інформацією поліції, загиблого чоловіка виявили у першій половині дня 6 січня. Під час поверхневого огляду на тілі загиблого виявили тілесні ушкодження. Аби встановити причину смерті, тіло відправили на експертизу.



У ході досудового розслідування слідчі встановили, що напередодні у загиблого був конфлікт зі співрозмовником, з яким він розпивав спиртні напої.



За фактом нанесення умисних тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 ККУ, що передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло 64-річного лучанина знайшли у будинку на вулиці Волноваській у Луцьку.Про це повідомляють Волинські новини Згідно з інформацією поліції, загиблого чоловіка виявили у першій половині дня 6 січня. Під час поверхневого огляду на тілі загиблого виявили тілесні ушкодження. Аби встановити причину смерті, тіло відправили на експертизу.У ході досудового розслідування слідчі встановили, що напередодні у загиблого був конфлікт зі співрозмовником, з яким він розпивав спиртні напої.За фактом нанесення умисних тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 ККУ, що передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

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