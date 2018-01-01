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У Луцьку в помешканні знайшли тіло чоловіка

У Луцьку в помешканні знайшли тіло чоловіка
Тіло 64-річного лучанина знайшли у будинку на вулиці Волноваській у Луцьку.

Про це повідомляють Волинські новини.

Згідно з інформацією поліції, загиблого чоловіка виявили у першій половині дня 6 січня. Під час поверхневого огляду на тілі загиблого виявили тілесні ушкодження. Аби встановити причину смерті, тіло відправили на експертизу.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що напередодні у загиблого був конфлікт зі співрозмовником, з яким він розпивав спиртні напої.

За фактом нанесення умисних тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 ККУ, що передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

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Теги: смерть
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