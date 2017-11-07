Патрульні попередили про погану видимість на волинській трасі
09 січень, 21:18
Патрульні поліцейські, які несуть службу на автодорозі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче), застерігають водіїв про погану видимість.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
У Волинській області ця траса проходить через Ратне, Ковель, Рожище, Луцьк.
Видимість становить не більше 100 метрів, - застерігають патрульні. Найгіршою видимість є на ділянках автодороги Луцьк-Копачівка та об'їзній дорозі Луцька.
Поліцейські радять не перевищувати швидкість, не здійснювати різких маневрів і бути уважними.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
У Волинській області ця траса проходить через Ратне, Ковель, Рожище, Луцьк.
Видимість становить не більше 100 метрів, - застерігають патрульні. Найгіршою видимість є на ділянках автодороги Луцьк-Копачівка та об'їзній дорозі Луцька.
Поліцейські радять не перевищувати швидкість, не здійснювати різких маневрів і бути уважними.
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