Патрульні попередили про погану видимість на волинській трасі





Про це повідомили у патрульній поліції Волині.



У Волинській області ця траса проходить через Ратне, Ковель, Рожище, Луцьк.



Видимість становить не більше 100 метрів, - застерігають патрульні. Найгіршою видимість є на ділянках автодороги Луцьк-Копачівка та об'їзній дорозі Луцька.



Поліцейські радять не перевищувати швидкість, не здійснювати різких маневрів і бути уважними.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульні поліцейські, які несуть службу на автодорозі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче), застерігають водіїв про погану видимість.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.У Волинській області ця траса проходить через Ратне, Ковель, Рожище, Луцьк.Видимість становить не більше 100 метрів, - застерігають патрульні. Найгіршою видимість є на ділянках автодороги Луцьк-Копачівка та об'їзній дорозі Луцька.Поліцейські радять не перевищувати швидкість, не здійснювати різких маневрів і бути уважними.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію