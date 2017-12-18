У Луцьку завершилася акція «Чужих дітей не буває»
09 січень, 21:53
Різдвяною виставою завершили на Волині благодійну акцію «Чужих дітей не буває». У рамках акції роздавали подарунки волинянам, які потребують особливої уваги – дітям-сиротам, дітям із сімей, які опинилися у скрутному становищі, та одиноким людям старшого віку.
Підсумковий концерт «Різдвяна пісня в прозі» відбувся в Палаці культури міста Луцька, - пишуть Волинські новини.
Громадський активіст Сергій Семенюк розповів, кому цьогоріч готували подарунки.
«Першим етапом цієї акції був збір продуктів та солодощів у супермаркетах області. Далі ми почали залучати меценатів і поїхали відвідувати дітей. Вже побували у дитячому притулку в Рожищах, провели свято колядок у селі Промінь, їздили в село Навіз у дім престарілих. Загалом ми вже зібрали та роздали до 2 тисяч подарунків. Сьогодні фінал акції «Чужих дітей не буває», в залі зібралося близько 500 осіб, для яких ми теж підготували подарунки. Свою увагу ми звернули на дітей із малозабезпечених та кризових сімей, дарували солодощі й дітям з інвалідністю», - розповівСергій Семенюк.
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Підсумковий концерт «Різдвяна пісня в прозі» відбувся в Палаці культури міста Луцька, - пишуть Волинські новини.
Громадський активіст Сергій Семенюк розповів, кому цьогоріч готували подарунки.
«Першим етапом цієї акції був збір продуктів та солодощів у супермаркетах області. Далі ми почали залучати меценатів і поїхали відвідувати дітей. Вже побували у дитячому притулку в Рожищах, провели свято колядок у селі Промінь, їздили в село Навіз у дім престарілих. Загалом ми вже зібрали та роздали до 2 тисяч подарунків. Сьогодні фінал акції «Чужих дітей не буває», в залі зібралося близько 500 осіб, для яких ми теж підготували подарунки. Свою увагу ми звернули на дітей із малозабезпечених та кризових сімей, дарували солодощі й дітям з інвалідністю», - розповівСергій Семенюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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