Поліція просить блокувати «Ягодин» без порушень

Поліція закликає громадян, які долучаться добіля міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин», дотримуватися громадського порядку.Про це повідомили у СК ГУНП в області.У соціальних мережах з’явиласяіз закликами проведення акцій протесту на автодорозі перед міжнародним автомобільним пунктом пропуску «Ягодин» з метою висловлення невдоволення внесенням змін в Податковий кодекс України щодо встановлення нових митних правил на ввезення товарів в Україну. Поліція звертає увагу на недопустимість порушення публічної безпеки та правопорядку.Разом з тим, правоохоронці наголошують, що блокування транспортних комунікацій у відповідності до ст. 279 Кримінального кодексу України тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема ч. 3 цієї статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Окрім цього, кримінальна відповідальність настає також за хуліганство, групове порушення громадського порядку, масові заворушення, заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку.Правоохоронці закликають учасників акції протесту дотримуватися чинного законодавства та не допускати порушень публічної безпеки.Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада внесла поправки до Митного кодексу, якими обмежила безмитне ввезення товарів через кордон. Тепер правила безмитного ввезення товарів в ручному або супровідному багажі сумою до 500 євро (в аеропортах до 1000 євро) і з вагою до 50 кг діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні понад 24 години і в’їжджає в країну не частіше, ніж раз на 72 години. За більш частого в’їзду без податків можна ввезти товари на суму тільки до 50 євро.