вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Спіймали юнака, який на Різдво обікрав бабусю на Волині

Спіймали юнака, який на Різдво обікрав бабусю на Волині
У селі Біличі на Волині трапилася крадіжка. Молодий чоловік обікрав літню жінку.

Про це пише Буг.

З обійстя, де проживає одинока 67-річна жінка, злодій виніс одяг, сім мішків зерна, електроінструменти, каністри, косарку та інші речі господарського вжитку.

Поліція встановила особу зловмисника. Ним виявився 20-річний юнакДо хати злодій заліз через вікно.

Триває досудове слідство.

У поліції повідомили, що зловмиснику загрожує відповідальність за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Операція Настусі Абрамчук завершилась, дівчинка жива
Операцію Настусі Абрамчук перенесли
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд арештував майно Москвича
09 січень, 23:01
Сидор більше не хоче керувати обласною лікарнею
09 січень, 22:53
Спіймали юнака, який на Різдво обікрав бабусю на Волині
09 січень, 22:35
Поліція просить блокувати «Ягодин» без порушень
09 січень, 22:12
У Луцьку завершилася акція «Чужих дітей не буває»
09 січень, 21:53
Схожі новини
Викрадене сало може коштувати молодику 6 років за ґратами Викрадене сало може коштувати молодику 6 років за ґратами
05 січень, 16:03
У киянина на Волині поцупили 25 каністр солярки У киянина на Волині поцупили 25 каністр солярки
05 січень, 13:05
Під приводом підкупу на виборах цигани видурили гроші у волинянина Під приводом підкупу на виборах цигани видурили гроші у волинянина
31 жовтень, 2017, 21:55
Порізали, порубали, сховали: як на Волині крадуть ліс Порізали, порубали, сховали: як на Волині крадуть ліс
21 жовтень, 2017, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку туристи з Києва бавилися в детективів. ФОТО
09 січень, 10:04
 1
Поліція затримала злодія, який ще на парковці заснув у краденому Porsсhe
Сьогодні, 03:24
 0
У Луцьку вперше провели унікальну операцію
Сьогодні, 02:18
 0
Малеча завітала з колядками до волинських бійців
Сьогодні, 00:55
 0
Скандальну заяву настоятеля Київської лаври на Волині назвали фейком
Сьогодні, 00:11
 0
Медіа
відео
1/8