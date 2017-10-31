Спіймали юнака, який на Різдво обікрав бабусю на Волині
09 січень, 22:35
У селі Біличі на Волині трапилася крадіжка. Молодий чоловік обікрав літню жінку.
Про це пише Буг.
З обійстя, де проживає одинока 67-річна жінка, злодій виніс одяг, сім мішків зерна, електроінструменти, каністри, косарку та інші речі господарського вжитку.
Поліція встановила особу зловмисника. Ним виявився 20-річний юнакДо хати злодій заліз через вікно.
Триває досудове слідство.
У поліції повідомили, що зловмиснику загрожує відповідальність за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).
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Про це пише Буг.
З обійстя, де проживає одинока 67-річна жінка, злодій виніс одяг, сім мішків зерна, електроінструменти, каністри, косарку та інші речі господарського вжитку.
Поліція встановила особу зловмисника. Ним виявився 20-річний юнакДо хати злодій заліз через вікно.
Триває досудове слідство.
У поліції повідомили, що зловмиснику загрожує відповідальність за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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