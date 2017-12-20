Суд арештував майно Москвича

Степана Москвича, якого працівники Бюро затримали за підозрою в розтраті зерна на суму майже 60 мільйонів гривень.



Такі рішення ухвалив Солом'янський районний суд міста Києва, - пише



Так, суд заарештував корпоративні права Москвича в 6 компаніях, серед яких ТОВ «Ватутіно» (100% частка) і ТОВ «Мрія Старосілля» (40% частка). Водночас детективи просили заборонити здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів щодо відчуження статутної частки екс-директора Луцького КХП №2 або чи державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, що може вплинути на розмір його частки в підприємствах, проте суд відмовив у такому проханні.



Крім того, Антикорупційне бюро клопотало про арешт 50 об'єктів рухомого й нерухомого майна Москвича. Серед заарештованого: автомобіль BMW X5, магазин, зерносховища, свинарники, корівники, телятники та інше. На зазначене майно та корпоративні права наклали арешт шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження майном Москвичем або третіми особами.



Нагадаємо, прокурори САП скерували обвинувальний акт до суду щодо екс-чиновника Зернової корпорації.



Раніше суд зняв арешт із бізнесу російського олігарха в справі Державної продовольчо-зернової корпорації України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Детективи Національного антикорупційного бюро добилися арешту майна та корпоративних прав колишнього директора Луцького комбінату хлібопродуктів №2, якого працівники Бюров розтраті зерна на суму майже 60 мільйонів гривень.Такі рішення ухвалив Солом'янський районний суд міста Києва, - пише «Слово і Діло» Так, суд заарештував корпоративні права Москвича в 6 компаніях, серед яких ТОВ «Ватутіно» (100% частка) і ТОВ «Мрія Старосілля» (40% частка). Водночас детективи просили заборонити здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів щодо відчуження статутної частки екс-директора Луцького КХП №2 або чи державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, що може вплинути на розмір його частки в підприємствах, проте суд відмовив у такому проханні.Крім того, Антикорупційне бюро клопотало про арешт 50 об'єктів рухомого й нерухомого майна Москвича. Серед заарештованого: автомобіль BMW X5, магазин, зерносховища, свинарники, корівники, телятники та інше. На зазначене майно та корпоративні права наклали арешт шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження майном Москвичем або третіми особами.Нагадаємо, прокурори САП скерували обвинувальний акт до суду щодо екс-чиновника Зернової корпорації.Раніше суд зняв арешт із бізнесу російського олігарха в справі Державної продовольчо-зернової корпорації України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію