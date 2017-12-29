Екс-депутат: До акції протесту на «Ягодині» причетні контрабандисти





Про це він пише на сайті



Як відомо, 10 січня на декількох пунктах пропуску західних областей



Передруковуємо публікацію Анатолія Сороки без змін і правок:





Мабуть, для жодного мешканця Володимира не є секретом, що так званий «перекид» за роки свого безперешкодного функціонування перетворився на схему, яка дозволяє спритним ділкам завозити товари на сотні мільйонів гривень не сплачуючи до державної казни усіх податкових платежів.



І ось Верховна Рада здійснила перший хоча й не великий крок для захисту інтересів держави ввівши обмеження і дозволивши ввезення товарів на суму 500 євро лише у разі відсутності особи більше 24 годин на митній території України.



Звісно пересічний українець, який повертається на Батьківщину з подорожі чи відрядження не відчує жодних проблем, тай й ті українці, які їздять за якимись вартісними покупками для себе найдуть чим зайнятись добу у сусідній державі (здійснити екскурсію до музею наприклад чи прогулятися затишними містечками…). Тим паче на безмитному ввезенні товару з 500 євро, 150 вийде з економити, тож 50 євро цілком можна витратити і на якусь культурну програму.



А от для «ділків від кордону» ця поправка створює додаткові проблеми, бо як їм тепер найти «мурашок», які готові за 200 чи 300 гривень «тусуватися» у Польщі 24 години. Скільки таким пасажирам доведеться заплатити?



Схема «перекиду» в рази подорожчає для її організаторів, а для рядових учасників перетвориться з професійного заняття на додатковий заробіток.



А тепер щодо аргументів організаторів протесту, які стверджують що змушені купувати необхідні товари у Польщі, так як в нашій державі вони дорожчі і через мізерні заробітні плати їх не можна купити в Україні. Люди кого Ви дурите?



Тобто з мізерних українських зарплат Ви «наскладали» 500 євро (і так кожний день), а щось за ці гроші не можете придбати в Україні?



В Польщі товари дешевші? Знаєте, чому виникає різниця в ціні? На кордоні Вам повертають польське ПДВ, а якби ви цей товар не вивозили, а користувалися ним у країні купівлі (відповідно ПДВ Вам не компенсували б) то жодної відчутної різниці у цінах не було б.



Відсутні робочі місця? Так чому Ви не «тормошите» місцевих князьків за залучення інвестицій та дієві програми для сприяння бізнесу, а боретеся за дірку на кордоні? Тай робочих вакансій вільних зараз вистачає. Багато підприємств та підприємців шукають відповідальних працівників. А якщо ще й є певні фахові знання та вміння то можна знайти цілком пристойну роботу.



То ж панове, не «водіть хороводи» не створюйте не зручності співгромадянам, які їдуть до Європи у своїх справах, а беріться краще до якогось благого діла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На думку депутата Володимир-Волинської міської ради 6-го скликання Анатолія Сороки до мітингу біля «Ягодині» причетні контрабандисти.Про це він пише на сайті soroka2010.com.ua. Як відомо, 10 січня на декількох пунктах пропуску західних областей перекриттям доріг протестують проти нових правил ввезення товарів на митну територію України.Мабуть, для жодного мешканця Володимира не є секретом, що так званий «перекид» за роки свого безперешкодного функціонування перетворився на схему, яка дозволяє спритним ділкам завозити товари на сотні мільйонів гривень не сплачуючи до державної казни усіх податкових платежів.І ось Верховна Рада здійснила перший хоча й не великий крок для захисту інтересів держави ввівши обмеження і дозволивши ввезення товарів на суму 500 євро лише у разі відсутності особи більше 24 годин на митній території України.Звісно пересічний українець, який повертається на Батьківщину з подорожі чи відрядження не відчує жодних проблем, тай й ті українці, які їздять за якимись вартісними покупками для себе найдуть чим зайнятись добу у сусідній державі (здійснити екскурсію до музею наприклад чи прогулятися затишними містечками…). Тим паче на безмитному ввезенні товару з 500 євро, 150 вийде з економити, тож 50 євро цілком можна витратити і на якусь культурну програму.А от для «ділків від кордону» ця поправка створює додаткові проблеми, бо як їм тепер найти «мурашок», які готові за 200 чи 300 гривень «тусуватися» у Польщі 24 години. Скільки таким пасажирам доведеться заплатити?Схема «перекиду» в рази подорожчає для її організаторів, а для рядових учасників перетвориться з професійного заняття на додатковий заробіток.А тепер щодо аргументів організаторів протесту, які стверджують що змушені купувати необхідні товари у Польщі, так як в нашій державі вони дорожчі і через мізерні заробітні плати їх не можна купити в Україні. Люди кого Ви дурите?Тобто з мізерних українських зарплат Ви «наскладали» 500 євро (і так кожний день), а щось за ці гроші не можете придбати в Україні?В Польщі товари дешевші? Знаєте, чому виникає різниця в ціні? На кордоні Вам повертають польське ПДВ, а якби ви цей товар не вивозили, а користувалися ним у країні купівлі (відповідно ПДВ Вам не компенсували б) то жодної відчутної різниці у цінах не було б.Відсутні робочі місця? Так чому Ви не «тормошите» місцевих князьків за залучення інвестицій та дієві програми для сприяння бізнесу, а боретеся за дірку на кордоні? Тай робочих вакансій вільних зараз вистачає. Багато підприємств та підприємців шукають відповідальних працівників. А якщо ще й є певні фахові знання та вміння то можна знайти цілком пристойну роботу.То ж панове, не «водіть хороводи» не створюйте не зручності співгромадянам, які їдуть до Європи у своїх справах, а беріться краще до якогось благого діла

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