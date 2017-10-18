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Луцькі муніципали «сварили» водіїв маршруток, які смітять біля автостанції

Луцькі муніципали «сварили» водіїв маршруток, які смітять біля автостанції
У Луцьку сміття, яке несвідомі громадяни складали поблизу ТЦ «Слон» та АС №1, прибрали та вивезли.

Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцька.

Такі заходи на вказаній території вживаються вже втретє, адже її регулярно засмічують суб’єкти господарювання, що знаходяться поруч. Це - два МАФи, що торгують кавою, снеками та хот-догами.

Викидають сюди сміття й водії маршрутних транспортних засобів №16 та №31. Це - кінцева зупинка даних маршрутів. Горе-водії підмітають тут автобуси та викидають все на землю. А з іншої сторони паркану, де територія автостанції, виросла гора сміття від гілляк, які лежали тут вже днів 10, адже транспортники вирішили, що вивозити його мають інші служби.

Всі перераховані вище суб’єкти господарювання отримали від інспектора департаменту муніципальної варти Луцька приписи, щоб в подальшому не повторювали таких ганебних вчинків.

Луцькі муніципали «сварили» водіїв маршруток, які смітять біля автостанції
Луцькі муніципали «сварили» водіїв маршруток, які смітять біля автостанції
Луцькі муніципали «сварили» водіїв маршруток, які смітять біля автостанції

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Теги: сміття, Луцьк, муніципали
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