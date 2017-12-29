Росіянин вкрав військовий броньований тягач і поїхав по вино





Про це повідомляє видання FlashNord з посиланням на джерело в правоохоронних органах регіону, – пише



«Чоловік викрав тягач, що належить місцевій школі ДТСААФ (Всесоюзне Ордену Червоного Прапора Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту, – ред.). Не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на легкову автомашину марки Daewoo, а після в'їхав у вітрину супермаркету», – сказав співрозмовник агентства.



За його словами, після цього чоловік увійшов у магазин і вкрав пляшку вина. «Разом з викраденим він був затриманий», – сказав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мурманській області Росії гусеничний легкоброньований тягач протаранив вітрину магазину.Про це повідомляє видання FlashNord з посиланням на джерело в правоохоронних органах регіону, – пише ТСН «Чоловік викрав тягач, що належить місцевій школі ДТСААФ (Всесоюзне Ордену Червоного Прапора Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту, – ред.). Не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на легкову автомашину марки Daewoo, а після в'їхав у вітрину супермаркету», – сказав співрозмовник агентства.За його словами, після цього чоловік увійшов у магазин і вкрав пляшку вина. «Разом з викраденим він був затриманий», – сказав він.

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