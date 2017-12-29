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Росіянин вкрав військовий броньований тягач і поїхав по вино

Росіянин вкрав військовий броньований тягач і поїхав по вино
У Мурманській області Росії гусеничний легкоброньований тягач протаранив вітрину магазину.

Про це повідомляє видання FlashNord з посиланням на джерело в правоохоронних органах регіону, – пише ТСН.

«Чоловік викрав тягач, що належить місцевій школі ДТСААФ (Всесоюзне Ордену Червоного Прапора Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту, – ред.). Не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на легкову автомашину марки Daewoo, а після в'їхав у вітрину супермаркету», – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, після цього чоловік увійшов у магазин і вкрав пляшку вина. «Разом з викраденим він був затриманий», – сказав він.
Росіянин вкрав військовий броньований тягач і поїхав по вино

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Теги: Росія
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