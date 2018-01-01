Комунальники розповіли, куди лучани мають подіти новорічні ялинки
Сьогодні, 13:01
Працівники КП "Луцькспецкомунтранс" забиратимуть після свят новорічні ялинки на утилізацію. Лучани повинні акуратно складати непотрібні новорічні ялинки поблизу смітників, де їх звідти забиратиме "Луцькспецкомунтранс" два рази в тиждень.
Про це розповів директор КП "Луцькспецткомунтарнс" Валерій Кузьмич, - пише Конкурент.
Він повідомив, що частину ялинок вони віддадуть в Луцький зоопарк, де їх згодують звірям, основну масу новорічних ялинок повезуть до себе на підприємство і використають в твердопаливних котлах.
"Сьогодні ми вже не веземо ялинок на полігон як раніше", - додав він.
Валерій Кузьмич каже, що з поширенням твердопаливних котлів такі ялинки багато кому стали потрібні.
Лучани повинні складати ялинки біля смітників, де їх звідти забиратимуть комунальники два рази в тиждень.
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Про це розповів директор КП "Луцькспецткомунтарнс" Валерій Кузьмич, - пише Конкурент.
Він повідомив, що частину ялинок вони віддадуть в Луцький зоопарк, де їх згодують звірям, основну масу новорічних ялинок повезуть до себе на підприємство і використають в твердопаливних котлах.
"Сьогодні ми вже не веземо ялинок на полігон як раніше", - додав він.
Валерій Кузьмич каже, що з поширенням твердопаливних котлів такі ялинки багато кому стали потрібні.
Лучани повинні складати ялинки біля смітників, де їх звідти забиратимуть комунальники два рази в тиждень.
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