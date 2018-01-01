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Комунальники розповіли, куди лучани мають подіти новорічні ялинки

Комунальники розповіли, куди лучани мають подіти новорічні ялинки
Працівники КП "Луцькспецкомунтранс" забиратимуть після свят новорічні ялинки на утилізацію. Лучани повинні акуратно складати непотрібні новорічні ялинки поблизу смітників, де їх звідти забиратиме "Луцькспецкомунтранс" два рази в тиждень.

Про це розповів директор КП "Луцькспецткомунтарнс" Валерій Кузьмич, - пише Конкурент.

Він повідомив, що частину ялинок вони віддадуть в Луцький зоопарк, де їх згодують звірям, основну масу новорічних ялинок повезуть до себе на підприємство і використають в твердопаливних котлах.

"Сьогодні ми вже не веземо ялинок на полігон як раніше", - додав він.

Валерій Кузьмич каже, що з поширенням твердопаливних котлів такі ялинки багато кому стали потрібні.

Лучани повинні складати ялинки біля смітників, де їх звідти забиратимуть комунальники два рази в тиждень.

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Теги: ялинки, комунальники, варте уваги
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