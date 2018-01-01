Комунальники розповіли, куди лучани мають подіти новорічні ялинки





Про це розповів директор КП "Луцькспецткомунтарнс" Валерій Кузьмич, - пише



Він повідомив, що частину ялинок вони віддадуть в Луцький зоопарк, де їх згодують звірям, основну масу новорічних ялинок повезуть до себе на підприємство і використають в твердопаливних котлах.



"Сьогодні ми вже не веземо ялинок на полігон як раніше", - додав він.



Валерій Кузьмич каже, що з поширенням твердопаливних котлів такі ялинки багато кому стали потрібні.



Лучани повинні складати ялинки біля смітників, де їх звідти забиратимуть комунальники два рази в тиждень.

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