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Волинянина обікрав автостопщик

Волинянина обікрав автостопщик
Випадковий пасажир, якого мешканець Володимира-Волинського зголосився підвезти, обікрав водія.

Про цей випадок повідомили у міському відділі поліції, – пише Район.Володимир-Волинський.

8 січня ввечері водій, мешканець княжого міста 1989 року народження, їдучи з Нововолинська у Володимир, зголосився підвести невідомого чоловіка. Натомість цей невідомий пасажир викрав з рюкзака, який лежав на задньому сидінні авто, планшет, роутер, інші цінні речі.

Сума завданих збитків – приблизно 5 тисяч гривень.

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Теги: крадіжка
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