Волинянина обікрав автостопщик
Сьогодні, 11:08
Випадковий пасажир, якого мешканець Володимира-Волинського зголосився підвезти, обікрав водія.
Про цей випадок повідомили у міському відділі поліції, – пише Район.Володимир-Волинський.
8 січня ввечері водій, мешканець княжого міста 1989 року народження, їдучи з Нововолинська у Володимир, зголосився підвести невідомого чоловіка. Натомість цей невідомий пасажир викрав з рюкзака, який лежав на задньому сидінні авто, планшет, роутер, інші цінні речі.
Сума завданих збитків – приблизно 5 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про цей випадок повідомили у міському відділі поліції, – пише Район.Володимир-Волинський.
8 січня ввечері водій, мешканець княжого міста 1989 року народження, їдучи з Нововолинська у Володимир, зголосився підвести невідомого чоловіка. Натомість цей невідомий пасажир викрав з рюкзака, який лежав на задньому сидінні авто, планшет, роутер, інші цінні речі.
Сума завданих збитків – приблизно 5 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пілоти влаштували бійку на борту літака
Сьогодні, 11:54
На Волині вантажівка на смерть переїхала чоловіка
Сьогодні, 11:26
Волинянина обікрав автостопщик
Сьогодні, 11:08
Росіянин вкрав військовий броньований тягач і поїхав по вино
Сьогодні, 10:58