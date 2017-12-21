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На Волині вантажівка на смерть переїхала чоловіка

На Волині вантажівка на смерть переїхала чоловіка
На автодорозі поблизу селища ЛуківТурійського району вантажівка збила чоловіка.

Волинянин помер на місці події, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

За кермом автомобіля Mercedes-Benz Atego перебував 47-річний житель Любомля. Водій допустив наїзд на пішохода, 30-річного жителя Ковельського району, який рухався проїжджою частиною.

Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці. Водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення неврології районної лікарні.

За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Теги: ДТП, аварія, НП, смерть
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