На Волині вантажівка на смерть переїхала чоловіка





Волинянин помер на місці події, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.



За кермом автомобіля Mercedes-Benz Atego перебував 47-річний житель Любомля. Водій допустив наїзд на пішохода, 30-річного жителя Ковельського району, який рухався проїжджою частиною.



Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці. Водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення неврології районної лікарні.



За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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