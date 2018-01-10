Пілоти влаштували бійку на борту літака
Сьогодні, 11:54
Індійська авіакомпанія Jet Airways звільнила двох пілотів – чоловіка і жінку, які перебувають у стосунках – за бійку в літаку, що летів з Лондона в Мумбай.
Про це повідомляє Лайф, – пишуть Факти ICTV.
Відзначається, що під час польоту між членами екіпажу сталася сімейна сварка – чоловік вдарив жінку, і вона в сльозах залишила кабіну пілотів. Її умовили повернутися за штурвал, проте сварка продовжилася.
Чоловік-пілот також вийшов з кабіни, порушивши правила безпеки польотів і залишивши управління лайнером без нагляду, тому їх звільнили.
На борту літака перебувало 324 пасажири.
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Про це повідомляє Лайф, – пишуть Факти ICTV.
Відзначається, що під час польоту між членами екіпажу сталася сімейна сварка – чоловік вдарив жінку, і вона в сльозах залишила кабіну пілотів. Її умовили повернутися за штурвал, проте сварка продовжилася.
Чоловік-пілот також вийшов з кабіни, порушивши правила безпеки польотів і залишивши управління лайнером без нагляду, тому їх звільнили.
На борту літака перебувало 324 пасажири.
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