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Пілоти влаштували бійку на борту літака

Пілоти влаштували бійку на борту літака
Індійська авіакомпанія Jet Airways звільнила двох пілотів – чоловіка і жінку, які перебувають у стосунках – за бійку в літаку, що летів з Лондона в Мумбай.

Про це повідомляє Лайф, – пишуть Факти ICTV.

Відзначається, що під час польоту між членами екіпажу сталася сімейна сварка – чоловік вдарив жінку, і вона в сльозах залишила кабіну пілотів. Її умовили повернутися за штурвал, проте сварка продовжилася.

Чоловік-пілот також вийшов з кабіни, порушивши правила безпеки польотів і залишивши управління лайнером без нагляду, тому їх звільнили.

На борту літака перебувало 324 пасажири.

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Теги: курйоз
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