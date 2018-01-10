Пілоти влаштували бійку на борту літака





Про це повідомляє Лайф, – пишуть



Відзначається, що під час польоту між членами екіпажу сталася сімейна сварка – чоловік вдарив жінку, і вона в сльозах залишила кабіну пілотів. Її умовили повернутися за штурвал, проте сварка продовжилася.



Чоловік-пілот також вийшов з кабіни, порушивши правила безпеки польотів і залишивши управління лайнером без нагляду, тому їх звільнили.



На борту літака перебувало 324 пасажири.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Індійська авіакомпанія Jet Airways звільнила двох пілотів – чоловіка і жінку, які перебувають у стосунках – за бійку в літаку, що летів з Лондона в Мумбай.Про це повідомляє Лайф, – пишуть Факти ICTV Відзначається, що під час польоту між членами екіпажу сталася сімейна сварка – чоловік вдарив жінку, і вона в сльозах залишила кабіну пілотів. Її умовили повернутися за штурвал, проте сварка продовжилася.Чоловік-пілот також вийшов з кабіни, порушивши правила безпеки польотів і залишивши управління лайнером без нагляду, тому їх звільнили.На борту літака перебувало 324 пасажири.

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