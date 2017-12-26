Волинянин, який збив школярку, відбувся іспитовим терміном





Про це стало відомо 4 січня під час судового засідання у Луцькому міськрайонному суду Волинської області, - пишуть



Суд встановив, що 9 травня 2017 року близько 12 години обвинувачений за кермом автомобіля «ЗАЗ 110307» рухався вулицею Корольова в напрямку вулиці Полонківської зі швидкістю 45 км/год. Біля повороту на вулицю Цукрову водій, проявивши неуважність та не вибравши безпечної швидкості руху, допустив наїзд на 12-річну дівчинку, яка їхала на велосипеді.



Як вдалося встановити, велосипедистка рухалась попереду в попутному напрямку по праву сторону ходу руху автомобіля, в подальшому вона здійснила маневр повороту ліворуч перед транспортним засобом, втім водій не зупинився, щоб уникнути зіткнення та не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки авто, хоча мав при цьому технічну можливість.



Внаслідок порушення правил безпеки дорожнього руху водій ЗАЗ спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому стінок правої орбіти та правої верхньо-щелепової пазухи, закритого перелому обох кісток лівої гомілки, які згідно висновку судово-медичної експертизи, відносяться до категорії середнього ступеню тяжкості.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину у вчиненому злочині та щиро розкаявся.



Відтак, суд визнав винним водія ЗАЗ у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік, втім на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнив його від призначеного основного покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину. Окрім того, суд зобов’язав чоловіка відшкодувати витрати на стаціонарне лікування потерпілої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій автомобіля ЗАЗ -110307, який збив 12-річну велосипедистку на вулиці Корольова у Луцьку отримав один рік умовного покарання.Про це стало відомо 4 січня під час судового засідання у Луцькому міськрайонному суду Волинської області, - пишуть Волинські Новини Суд встановив, що 9 травня 2017 року близько 12 години обвинувачений за кермом автомобіля «ЗАЗ 110307» рухався вулицею Корольова в напрямку вулиці Полонківської зі швидкістю 45 км/год. Біля повороту на вулицю Цукрову водій, проявивши неуважність та не вибравши безпечної швидкості руху, допустив наїзд на 12-річну дівчинку, яка їхала на велосипеді.Як вдалося встановити, велосипедистка рухалась попереду в попутному напрямку по праву сторону ходу руху автомобіля, в подальшому вона здійснила маневр повороту ліворуч перед транспортним засобом, втім водій не зупинився, щоб уникнути зіткнення та не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки авто, хоча мав при цьому технічну можливість.Внаслідок порушення правил безпеки дорожнього руху водій ЗАЗ спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому стінок правої орбіти та правої верхньо-щелепової пазухи, закритого перелому обох кісток лівої гомілки, які згідно висновку судово-медичної експертизи, відносяться до категорії середнього ступеню тяжкості.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину у вчиненому злочині та щиро розкаявся.Відтак, суд визнав винним водія ЗАЗ у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік, втім на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнив його від призначеного основного покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину. Окрім того, суд зобов’язав чоловіка відшкодувати витрати на стаціонарне лікування потерпілої.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію