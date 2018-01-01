Аварія в Луцьку: не розминулися легковики. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 9 січня, – пишуть



Авто не розминулися біля супермаркету «Наш край», навпроти зупинки «Гімназія №18».



У прес-службі поліції розповіли, що ДТП сталася близька 12 години. Причиною аварії стало те, що один з водіїв не дотримався дистанції. Потерпілих немає.



Автівки зазнали механічних ушкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Відродження у Луцьку зіткнулися два легковики – Renault і Geely.Аварія трапилася сьогодні, 9 січня, – пишуть Волинські новини Авто не розминулися біля супермаркету «Наш край», навпроти зупинки «Гімназія №18».У прес-службі поліції розповіли, що ДТП сталася близька 12 години. Причиною аварії стало те, що один з водіїв не дотримався дистанції. Потерпілих немає.Автівки зазнали механічних ушкоджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію