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Аварія в Луцьку: не розминулися легковики. ФОТО

Аварія в Луцьку: не розминулися легковики. ФОТО
На проспекті Відродження у Луцьку зіткнулися два легковики – Renault і Geely.

Аварія трапилася сьогодні, 9 січня, – пишуть Волинські новини.

Авто не розминулися біля супермаркету «Наш край», навпроти зупинки «Гімназія №18».

У прес-службі поліції розповіли, що ДТП сталася близька 12 години. Причиною аварії стало те, що один з водіїв не дотримався дистанції. Потерпілих немає.

Автівки зазнали механічних ушкоджень.
Аварія в Луцьку: не розминулися легковики. ФОТО
Аварія в Луцьку: не розминулися легковики. ФОТО
Аварія в Луцьку: не розминулися легковики. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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