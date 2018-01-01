Аварія в Луцьку: не розминулися легковики. ФОТО
Сьогодні, 12:36
На проспекті Відродження у Луцьку зіткнулися два легковики – Renault і Geely.
Аварія трапилася сьогодні, 9 січня, – пишуть Волинські новини.
Авто не розминулися біля супермаркету «Наш край», навпроти зупинки «Гімназія №18».
У прес-службі поліції розповіли, що ДТП сталася близька 12 години. Причиною аварії стало те, що один з водіїв не дотримався дистанції. Потерпілих немає.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
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Аварія трапилася сьогодні, 9 січня, – пишуть Волинські новини.
Авто не розминулися біля супермаркету «Наш край», навпроти зупинки «Гімназія №18».
У прес-службі поліції розповіли, що ДТП сталася близька 12 години. Причиною аварії стало те, що один з водіїв не дотримався дистанції. Потерпілих немає.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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