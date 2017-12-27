Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 січня





Іваничівський район



1. 10:00-17:00

с.Кучків, с.Грушів, с.Трубки, с.Милятин

с.Ст.Порицьк частково



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 16:30

Дитсадок, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, К-КАширське МСТ (Магазин), Будинок культури, Церква, Сільська рада, Скважина, Бар «Магніт», Школа, Котельня (школа). с.Грудки, вул.Колгоспна, вул.Шевченка,

2. 09:40 – 17:00

Молитовний будинок, ПП Сухацький С.С. (пилорама), с.Карасин, вул.Шевченка, вул.Зелена.

3.10:00 – 16:00

Молитовний будинок

с.Боровне, вул.Садова, вул.Замлиння,



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

смт.Шацьк вул. 50-річчя Перемоги



Любешівський район



1.10:00-17:00

ПРаТ «Київстар», ПРаТ «МТС», школа, АТС, пошта, ФАП, лісопилка с.Мукошин (частково), с.Гірки





місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

Готельно-розважальний центр «Три бобри», дитячий табір «Прикордонник», дачний масив Прикордонник

2.09:00-17:00

Кафе «Вареники», магазин «Водограй» м.Нововолинськ

вул.Нововолинська, 50-54, 58, 37

вул.С.Стрільців, 5-15, 10-18

п-т Дружби, 1-11, 2-6

вул.Партизанська



Рожищенський район



1.9:00-17:00

м.Рожище контора

м.Рожище, вул.Сковороди, Промислова, Я.Мудрого

2.9:00-17:00

с.Доросині млин, станція зв’язку

с.Доросині вул.Миру.



3.9:00-17:00

с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова



Старовижівський район



1.10:00-16:00

СТ.Вижва





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 10:00-17:00с.Кучків, с.Грушів, с.Трубки, с.Милятинс.Ст.Порицьк частково1. 10:00 – 16:30Дитсадок, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, К-КАширське МСТ (Магазин), Будинок культури, Церква, Сільська рада, Скважина, Бар «Магніт», Школа, Котельня (школа). с.Грудки, вул.Колгоспна, вул.Шевченка,2. 09:40 – 17:00Молитовний будинок, ПП Сухацький С.С. (пилорама), с.Карасин, вул.Шевченка, вул.Зелена.3.10:00 – 16:00Молитовний будинокс.Боровне, вул.Садова, вул.Замлиння,1. 9:00 – 17:00смт.Шацьк вул. 50-річчя Перемоги1.10:00-17:00ПРаТ «Київстар», ПРаТ «МТС», школа, АТС, пошта, ФАП, лісопилка с.Мукошин (частково), с.Гірки1.09:00-17:00Готельно-розважальний центр «Три бобри», дитячий табір «Прикордонник», дачний масив Прикордонник2.09:00-17:00Кафе «Вареники», магазин «Водограй» м.Нововолинськвул.Нововолинська, 50-54, 58, 37вул.С.Стрільців, 5-15, 10-18п-т Дружби, 1-11, 2-6вул.Партизанська1.9:00-17:00м.Рожище конторам.Рожище, вул.Сковороди, Промислова, Я.Мудрого2.9:00-17:00с.Доросині млин, станція зв’язкус.Доросині вул.Миру.3.9:00-17:00с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова1.10:00-16:00СТ.Вижва

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію