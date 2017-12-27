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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 січня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 січня
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Іваничівський район

1. 10:00-17:00
с.Кучків, с.Грушів, с.Трубки, с.Милятин
с.Ст.Порицьк частково

Камінь-Каширський район

1. 10:00 – 16:30
Дитсадок, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, К-КАширське МСТ (Магазин), Будинок культури, Церква, Сільська рада, Скважина, Бар «Магніт», Школа, Котельня (школа). с.Грудки, вул.Колгоспна, вул.Шевченка,
2. 09:40 – 17:00
Молитовний будинок, ПП Сухацький С.С. (пилорама), с.Карасин, вул.Шевченка, вул.Зелена.
3.10:00 – 16:00
Молитовний будинок
с.Боровне, вул.Садова, вул.Замлиння,

Любомльський та Шацький райони

1. 9:00 – 17:00
смт.Шацьк вул. 50-річчя Перемоги

Любешівський район

1.10:00-17:00
ПРаТ «Київстар», ПРаТ «МТС», школа, АТС, пошта, ФАП, лісопилка с.Мукошин (частково), с.Гірки


місто Нововолинськ

1.09:00-17:00
Готельно-розважальний центр «Три бобри», дитячий табір «Прикордонник», дачний масив Прикордонник
2.09:00-17:00
Кафе «Вареники», магазин «Водограй» м.Нововолинськ
вул.Нововолинська, 50-54, 58, 37
вул.С.Стрільців, 5-15, 10-18
п-т Дружби, 1-11, 2-6
вул.Партизанська

Рожищенський район

1.9:00-17:00
м.Рожище контора
м.Рожище, вул.Сковороди, Промислова, Я.Мудрого
2.9:00-17:00
с.Доросині млин, станція зв’язку
с.Доросині вул.Миру.

3.9:00-17:00
с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова

Старовижівський район

1.10:00-16:00
СТ.Вижва


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Теги: відключення, світло
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