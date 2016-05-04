У Луцьку поліція розшукує водія, який збив 17-річну дівчину





Нагадаємо, що



Невстановлений водій, керуючи автомобілем Opel Omega темного кольору, здійснив наїзд на ученицю місцевої школи, котра переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації. Водій з місця пригоди втік.

Поліцейські розшукують автомобіль Opel Omega темного кольору з номерами державної реєстрації Республіки Польща, у яких є літери WGR та цифри 14.



За цим фактом відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Аби встановити всі обставини ДТП, слідчі просять свідків автопригоди невідкладно звернутися до поліції за наступними номерами телефонів: 050-257-89-18 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліція розшукує винуватця ДТП в якій постраждала 17-річна школяркаНагадаємо, що пригода трапилася ввечері в понеділок, 8 січня, на проспекті Відродження в Луцьку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Невстановлений водій, керуючи автомобілем Opel Omega темного кольору, здійснив наїзд на ученицю місцевої школи, котра переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації. Водій з місця пригоди втік.Поліцейські розшукують автомобіль Opel Omega темного кольору з номерами державної реєстрації Республіки Польща, у яких є літери WGR та цифри 14.За цим фактом відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Аби встановити всі обставини ДТП, слідчі просять свідків автопригоди невідкладно звернутися до поліції за наступними номерами телефонів: 050-257-89-18 або 102.

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