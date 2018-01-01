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В жахливій аварії під Курськом загинуло троє українців. ВІДЕО

В жахливій аварії під Курськом загинуло троє українців. ВІДЕО
У Курській області в результаті аварії загинули троє українців, ще шестеро постраждали.

Про це повідомили в Курському територіальному центрі медицини катастроф, - пише Корреспондент.

Як уточнили в обласному управлінні МНС Росії, аварія за участю мікроавтобуса Mercedes Benz Vito сталася о 5.45 за Києвом на 551 км автодороги М-2 Москва-Крим. Всього в маршрутці перебували 9 осіб - 8 пасажирів і водій. З них три людини загинули на місці аварії, всіх інших госпіталізували з різними травмами.

"Усі жителі України, прямували в Пітер. З дев'яти осіб троє загинули, троє (жінка і двоє чоловіків) госпіталізовані до Курська, у двох стан середньої тяжкості, в одного - легкої", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, ще три людини, які були відправлені до районної лікарні, вже відпущені після надання допомоги.


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Теги: аварія, Курськ, смерть, українці
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