В жахливій аварії під Курськом загинуло троє українців. ВІДЕО





Про це повідомили в Курському територіальному центрі медицини катастроф, - пише



Як уточнили в обласному управлінні МНС Росії, аварія за участю мікроавтобуса Mercedes Benz Vito сталася о 5.45 за Києвом на 551 км автодороги М-2 Москва-Крим. Всього в маршрутці перебували 9 осіб - 8 пасажирів і водій. З них три людини загинули на місці аварії, всіх інших госпіталізували з різними травмами.



"Усі жителі України, прямували в Пітер. З дев'яти осіб троє загинули, троє (жінка і двоє чоловіків) госпіталізовані до Курська, у двох стан середньої тяжкості, в одного - легкої", - сказав співрозмовник агентства.



За його словами, ще три людини, які були відправлені до районної лікарні, вже відпущені після надання допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Курській області в результаті аварії загинули троє українців, ще шестеро постраждали.Про це повідомили в Курському територіальному центрі медицини катастроф, - пише Корреспондент Як уточнили в обласному управлінні МНС Росії, аварія за участю мікроавтобуса Mercedes Benz Vito сталася о 5.45 за Києвом на 551 км автодороги М-2 Москва-Крим. Всього в маршрутці перебували 9 осіб - 8 пасажирів і водій. З них три людини загинули на місці аварії, всіх інших госпіталізували з різними травмами."Усі жителі України, прямували в Пітер. З дев'яти осіб троє загинули, троє (жінка і двоє чоловіків) госпіталізовані до Курська, у двох стан середньої тяжкості, в одного - легкої", - сказав співрозмовник агентства.За його словами, ще три людини, які були відправлені до районної лікарні, вже відпущені після надання допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію